Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chus Mateo, seleccionador español de baloncsto. FEB

La revolución obligada de Chus Mateo ya está en marcha

Lluis Costa y Great Osober, debutantes en una ventana marcada por las ausencias obligadas de jugadores que compiten en la Euroliga y en Estados Unidos

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Aunque en septiembre se produjo el emocionado adiós de Sergio Scariolo como seleccionador nacional de baloncesto y posterior el nombramiento de Chus Mateo, hasta este ... martes el exentrenador del Real Madrid no ha ofrecido su primera convocatoria para las ventanas de clasificación a la Copa del Mundo de 2027. Una lista que deja muchas novedades con respecto a las últimas de Scariolo. El motivo de tanto cambio, más allá del gusto personal del nuevo seleccionador a la hora de elegir, son las numerosas bajas por las ausencias obligadas de jugadores que compiten en la Euroliga y la NBA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  6. 6 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La revolución obligada de Chus Mateo ya está en marcha

La revolución obligada de Chus Mateo ya está en marcha