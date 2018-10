Los pasos de Sara Sánchez hasta el profesionalismo Sánchez, antes de un entrenamiento en el pabellón Blas Infante. / M. R. La base jiennense del Asisa Alhaurín de la Torre acumula experiencia en la Liga Femenina 2 y entrena al equipo júnior MARINA RIVAS Sábado, 27 octubre 2018, 00:37

A pesar de lo olvidadas que siguen estando muchas modalidades femeninas –más aún si no pertenecen a la élite–, sí que comienzan a verse ciertas trazas de profesionalismo que hacen creer que se está avanzando. Sólo tiene 25 años, pero la nueva base del Asisa Alhaurín de la Torre Sara Sánchez acumula ya cinco temporadas en Liga Femenina 2, la segunda categoría del baloncesto nacional. Debutó con 20 en el CAB Almería y desde entonces ha pasado por el ADBA asturiano y el Magec Tías canario antes de llegar a Málaga, donde sus tablas en la cancha ya empiezan a dar que hablar.

Liga Femenina 2. Jornada 4 Cancha. Blas Infante (Alhaurín de la Torre), 19.30 horas. Árbitros. Betanzos García y Ávila Zurita.

ASISA Entrenador. Francis Trujillo. Su punto fuerte. Las americanas, Lumpkin y White, con 49 y 31 puntos anotados. Su punto débil. No mantener la intensidad todo el partido. Atención a: Lumpkin. Promedia 17 puntos, 9 rebotes y entre 12 y 13 puntos de valoración.

EL RIVAL, ESTUDIANTES Entrenador. Alberto Ortego. Su punto fuerte. Han creado un equipo con la única aspiración de volver a la Liga Día. Su punto débil. A pesar de liderar la tabla, es el 4.º equipo con mayor anotación Atención a. Butler. La americana viene de la Liga Día y promedia 12 ptos., 4 rebotes y 12 de val.

Hace seis años que esta jiennense (de Linares) nacida en Sevilla, cuenta con un representante que la ayudó a dar un salto de calidad en su carrera deportiva. «Me vio jugar y me contactó por redes sociales y desde entonces me ha ayudado mucho. La mayoría de jugadoras que somos fichadas tenemos representante, que suele dedicarse exclusivamente al femenino o al masculino», explica. Ese fue su primer paso hacia un nivel más profesional, a pesar de que nunca dejó de lado los estudios y también sintió la vocación de hacerse entrenadora de base. Actualmente, con la carrera de Educación Primaria acabada, se prepara para las oposiciones en una academia y también entrena al cuadro júnior femenino del Asisa y a otro equipo del colegio El Pinar.

«Tuve ofertas para irme fuera de España, pero si te vas y haces mala liga, volver es complicado», explica la jugadora, que optó por quedarse

Desde que cuenta con este asesoramiento, Sánchez ha dado un salto de calidad e incluso ha llegado a recibir propuestas desde el extranjero. «Yo tuve ofertas para irme fuera, a las primeras divisiones de Inglaterra y Portugal, pero la tierra tira mucho. Además, si te vas fuera y haces mala liga, volver es complicado», se sincera la base, que no llegó a tentar a la suerte y optó por quedarse en España. «No me arrepiento; al revés, me siento orgullosa porque creo que estoy dando pasos poco a poco… Soy una persona con los pies en el suelo. Claro que me encantaría jugar en la Liga Día, pero de momento voy a luchar aquí», confirma.

Dar los primeros pasos como jugadora profesional no sólo implica rendir a un mayor nivel, contar con personas que te asesoren a tu alrededor o que tu esfuerzo se vea remunerado en mayor o menor medida. También requiere una modificación de los malos hábitos en las redes sociales. Cada vez son más los clubes que siguen de cerca la actividad de sus jugadores en el mundo 2.0, y en el caso de las mujeres, aunque sea en LF2, tampoco hay excepciones. «Nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado tanto con las redes sociales como en tu día a día, porque al final nosotros somos la imagen de un club y también tenemos a niños y niñas siguiendo nuestros pasos», relata sobre su experiencia en anteriores clubes. Además, llega a explicar las consecuencias que puede tener un mal uso de las redes: «Años anteriores alguna compañera ha tenido algún problema con sus redes sociales y ha conllevado incluso sanciones económicas. Va en función de los regímenes internos del club». La situación está cambiando y la base lo sabe: «Se nota que está entrando más dinero a la categoría, incluso muchos equipos de Liga Día (la Primera División) se están reforzando con jugadoras de LF2. Además, también están regresando algunas jugadoras a España…», argumenta, basada en su trayectoria hasta la fecha.

Movistar Estudiantes

Un listado de clubes al que, desde este verano, suma el Asisa. De momento, tras una victoria en casa y dos derrotas fuera, el cuadro malagueño descansa décimo en el cuadro B de la categoría y para seguir ascendiendo posiciones deberá plantarle cara a rivales como el de hoy. «Me he enfrentado dos años al Movistar Estudiantes; tienen mucha potencia interior, son grandes y fuertes y además su objetivo es volver a subir. Son chicas de calidad», comenta Sánchez sobre las rivales. El equipo madrileño parte como cabeza de grupo y cuenta c on experiencia en LF2 y Liga Día, aunque en cuanto a la estadística comparada, hay aspectos en los que destaca el Asisa: el porcentaje de acierto en el tiro de dos (47 % frente al 42 %) y el rebote ofensivo acumulado (28 a 27), además de que la diferencia en el total de puntos anotados sólo sea de 15 (188 frente a los 203 del conjunto estudiantil).