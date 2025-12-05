Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LeBron James, durante el último duelo ante los Raptors. Reuters
NBA

LeBron termina su racha de 1.297 partidos con dobles dígitos de anotación

La estrella de los Lakers se quedó en 8 puntos en Toronto y sacrificó su récord para asistir a Hachimura para la canasta ganadora

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:06

Comenta

Se acabó una racha histórica. LeBron James rompió su periodo de 1.297 partidos consecutivos con dobles dígitos de anotación en temporada regular en el ... duelo ante los Raptors, donde el Rey sacrificó este hito del deporte para asistir a Rui Hachimura, que anotó el triple final que terminó por decidir la victoria ante Toronto. Un pase de canasta que significa mucho más que una simple asistencia.

