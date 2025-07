Marta Ortega, la única malagueña que debutará en la élite con el CAB Estepona

Si en la Liga Endesa, la élite masculina del baloncesto, la representación malagueña volverá a ser mínima una temporada más, sólo con la presencia de ... Alberto Díaz y Francis Alonso, en la Liga Femenina Endesa, la realidad es aún más cruel. Sólo una jugadora llevará la bandera de nuestra provincia a la máxima categoría femenina del baloncesto español y su nombre es Marta Ortega. Ella no sólo tendrá el 'honor' de ser la única jugadora malagueña en lo más alto, también hará historia como la primera costasoleña que compite en la primera división con un equipo de nuestra tierra, el CAB Estepona, que el pasado mes de mayo se convirtió en el primero de la historia en lograr la hazaña.

En los últimos años, el único nombre malagueño que había sonado en la élite había sido el de Patri Soler, por cierto, la única malagueña que cumplió el objetivo del ascenso a Liga Femenina Endesa con el con junto esteponero. Sin embargo, la pívot no continúa en el proyecto, y a falta de definir dónde recalará, será Ortega la que tome su testigo. Muchos la conocerán cómo la excapitana del Unicaja Mijas, pero Marta es más que eso.

«Llevo mucho tiempo persiguiendo este sueño de jugar en Liga Endesa; tengo la espinita de no haberlo logrado con el Unicaja, pero estoy muy ilusionada»

Esta base mijeña de 25 años es un auténtico terremoto en la pista. Defiende a capa y espada, se lanza en plancha a por cualquier balón, tiene dotes de liderazgo y su persistencia es notable dentro y fuera de la pista. Su pasión por el baloncesto se desarrolló desde muy pequeña, en el entonces Club Baloncesto Mijas. Es más, con apenas 12 años colaboró activamente en la captación de jugadoras para la creación de un inédito equipo femenino de minibasket con el que dio sus primeros pasos. Continuó su formación en el Salliver, y siendo júnior de segundo año, recibió una llamada que le cambiaría la vida. «Muchas niñas soñábamos con ver una sección femenina del Unicaja y cuando se creó no pude estar más contenta de formar parte del equipo, además, ya desde el primer año aunque estaba en el júnior me subían al primer equipo», recuerda.

Así, Ortega es una de las únicas jugadoras que estuvo ahí desde la creación de la sección femenina del Unicaja, en 2017, vivió sus ascensos a Liga Femenina 2 y a Liga Challenge y logró la gesta de pelear, en su segundo año en la categoría de plata, en la final de los 'playoff' de ascenso a la élite. El destino quiso que, sin embargo, esta plaza fuera para el CAB Estepona, que llevaba cuatro años intentándolo y al fin, obtuvo su merecida recompensa. A inicios de este mismo mes de julio, se formalizó su fichaje por el equipo de Francis Tomé. Cumplió así el sueño de su vida por llegar a lo más alto… Aunque a un duro precio en lo personal.

«El CAB Estepona ha hecho historia y ser yo la única malagueña ahí; me hace una ilusión tremenda, no me lo hubiera imaginado»

Así lo cuenta: «Llevo mucho tiempo persiguiendo este sueño y trabajando para estar ahí y que se me haya presentado esta oportunidad cerca de casa lo ha hecho más fácil todo». Eso sí, no oculta que su sueño hubiera sido haberlo logrado junto al Unicaja Mijas. «Sí, es la espinita que se me queda. He ascendido a todas las categorías con el Unicaja, pero ya está, valoré mucho la decisión y al final, son muchas las cosas que me han hecho decidirme, así que estoy ilusionada. Creo que va a ser un año muy bonito, con un proyecto que acaba de ascender y el club está muy ilusionado».

Ampliar MARILÚ BÁEZ

Crecimiento

Marta es consciente de que hay trenes que no se pueden dejar escapar. Y este era uno de ellos. Se despidió del cuadro cajista con la mente tranquila y sabiendo que en su última campaña, superaron todas las expectativas sólo con el hecho de haber llegado hasta la final por el ascenso. «De Liga 2 a Challenge ascendimos sin que fuera realmente el objetivo del club y este año íbamos por el mismo camino. El equipo que teníamos quizá no era para llegar hasta ahí, pero a base de trabajo y del buen equipo humano que teníamos, llegamos a soñar con ascender», asegura. Ahora, ya enfocada en su nuevo hogar, más cerca además de su casa natal, en Las Lagunas de Mijas, ansía comenzar cuanto antes con este nuevo reto personal, sabiendo además que al ser su debut, tendrá que ganarse el puesto de base titular: «Va a ser una experiencia para aprender. Hemos sacada un equipo increíble, los entrenos van a ser súper competitivos. Mi meta es ser una esponja, aprender de mis compañeras, intentar darlo todo y aprovechar mi oportunidad».

Además de jugadora profesional y con mejores condiciones dado su salto de categoría, Ortega no deja de lado su formación. Graduada en Educación Primaria, con mención en Educación Física, ahora estudia un Grado Superior de Nutrición. Aprovecha sus últimos días de vacaciones para pasar tiempo con los suyos, pero eso sí, sin dejar de entrenarse, muy consciente de la exigencia física que supondrá esta nueva categoría. Lo que tiene claro es que dará lo mejor de sí misma para dejar bien alto el listón como la única malagueña en la élite: «El CAB Estepona va a hacer historia como el primer equipo malagueño en Liga Endesa y ser yo la única malagueña ahí me hace una ilusión tremenda. Nunca me lo hubiera imaginado, así que estoy muy contenta», apunta.