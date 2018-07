Málaga acogerá la Copa del Rey de baloncesto en 2020 Imagen del Palacio de los Deportes en la última Copa del Rey celebrada en Málaga en 2014. / SUR El acuerdo entre la ACB y las instituciones podría rubricarse la próxima semana JUAN CALDERÓN Martes, 17 julio 2018, 01:14

La Liga ACB dio ayer el visto bueno para que la Copa del Rey regrese a Málaga en 2020. En la asamblea celebrada en Barcelona los clubes aprobaron que Madrid acoja la edición de 2019, pero también se debatió sobre la candidatura malagueña, con la que había un acuerdo antes de que Madrid la adelantase. Así las cosas, se hará valer ese compromiso para rubricar el acuerdo, algo que podría suceder la próxima semana en encuentro entre representantes de la Liga y de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga; las instituciones que afrontarán el canon económico que hay que pagar por la Copa.

Una vez que se concrete el acuerdo, será la cuarta vez (2001, 2007 y 2014) que Málaga acoja el torneo más atractivo que se celebra en Europa, y que representa una gran inyección económica para la ciudad que lo alberga por el gran movimiento de aficionados que genera. Después de que Madrid descartase pujar por el torneo en los últimos, Málaga se posicionó para ser sede en 2019. Sin embargo, los dirigentes de la comunidad madrileña cambiaron de estrategia, contactaron con la ACB y abonaron la totalidad del canon.

Pese al interés de Burgos, hay consenso para que el torneo, que en 2019 será en Madrid, regrese al Palacio de los Deportes

Posteriormente surgieron más problemas, pues desde la candidatura de Madrid se exigió la presencia fija de dos equipos de la comunidad independientemente de la clasificación del Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada, algo que los clubes no veían con buenos ojos. De nuevo Málaga emergió como alternativa, pero estos problemas quedaron solventados ayer y se dio el visto bueno para que la Copa se celebre en Madrid el próximo año.

Oferta

Tras ese compromiso, en la asamblea de ayer se abordó la oferta de Málaga para acoger el torneo en 2020. No es un secreto que la ciudad es un destino que gusta a los clubes y a los aficionados. Está perfectamente comunicada con toda España y tiene la infraestructura hotelera para los miles de aficionados que se desplazan. Además, en febrero las temperaturas son más agradables que en el resto del país.

Conviene apuntar que Burgos, que cuenta con un gran respaldo económico, también ha pedido la Copa, pero en su contra juega la ausencia de una red hotelera a la altura de la masa de aficionados que mueve un torneo de este tipo.

Normalmente la Copa se ha movido en un circuito que ha sido el de Madrid, Málaga, Las Palmas y Vitoria, salvo la excepción de La Coruña en 2016. Como la ciudad vasca acoge el próximo año la Final Four, no ha entrado en la puja esta vez. Las experiencias en Las Palmas no han sido las mejores y es un enclave complicado para los aficionados, en Málaga y Madrid lo tienen más fácil para desplazarse. Burgos, cuyo pabellón es el segundo en asistencia de la Liga, también aspira a organizar la Copa, aunque carece de la infraestructura hotelera.