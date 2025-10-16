Luca Vildoza y su mujer, arrestados tras agredir a una sanitaria

Luca Vildoza acabó detenido en una noche que debía ser tranquila y feliz para el argentino. La Virtus de Bolonia venció al Mónaco ayer y ... logró su segunda victoria en cuatro partidos en la Euroliga, con 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias del exjugador del Baskonia. Cuando el base se subió al coche para dirigirse de vuelta a casa junto a su mujer, ambos vivieron un episodio oscuro con los sanitarios de una ambulancia por el que ambos fueron arrestados.

El conjunto de Dusko Ivanovic ejerció anoche como local en el mítico pabellón del Paladozza. A pocos metros se sitúa la Vía Calori, donde una ambulancia se detuvo en medio de la calle para verificar la dirección de la emergencia para la que habían sido reclamados. Vildoza no lo entendió así. El vehículo obstruyó el paso del exbaskonista, que, según avanzó il Resto del Carlino, comenzó a ponerse nervioso y a insultar al personal.

El incidente no llegó a mayores hasta que se volvieron a encontrar unas calles más allá. Presuntamente, fue entonces Vildoza, ya por delante de la ambulancia, el que comenzó a bloquear el paso al vehículo de emergencias, con frenadas y una conducción errática, hasta que los paramédicos se detuvieron para recriminar su comportamiento hostil. Ahí la situación terminó de caldearse.

El jugador, autor de la canasta del título de liga del Baskonia en 2020, volvió a increparles. A su juicio, según informa il Resto del Carlino, estaban «jugando con sus teléfonos», lo que provocó su enfado. La discusión subió de temperatura y, presuntamente, Milica Vildoza, la mujer del timonel de la Virtus, agarró del pelo primero y del cuello después a una de las sanitarias.

Sus compañeros intervinieron para ayudarla, lo que dio paso a la segunda parte de la trifulca. El propio Vildoza también se bajó del coche y levantó por el cuello a la sanitaria. Enseguida, una patrulla de los Carabineros llegó al lugar junto a varios miembros del club boloñés, disolvieron la pelea y se llevaron detenidos a Vildoza y su esposa, acusados ​​de agredir al personal sanitario. Según las mismas fuentes, la mujer acudió a urgencias para realizarse un chequeo y fue dada de alta tras someterse a algunas pruebas.

La investigación se centra ahora en tomar declaración a los testigos del suceso y a las imágenes de las cámaras de vigilancia situadas en las inmediaciones del lugar de los hechos. Se espera que este jueves se celebre un juicio rápido. La Virtus juega mañana viernes en Villeurbanne ante el Asvel, con lo que la presencia del argentino, que protagonizó un largo litigio con el Baskonia a causa de sus derechos en Europa y su frustrado regreso a Vitoria, es todavía una incógnita. La policía ha publicado el informe del caso.