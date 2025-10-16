Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vildoza protagonizó un episodio turbulento tras ganar al Mónaco. Virtus
Euroliga

Luca Vildoza y su mujer, arrestados tras agredir a una sanitaria

El base discutió con los médicos de una ambulancia que le interrumpía el paso, lo que deparó una pelea en la que presuntamente agarró del cuello a una enfermera

Iván Benito

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Luca Vildoza acabó detenido en una noche que debía ser tranquila y feliz para el argentino. La Virtus de Bolonia venció al Mónaco ayer y ... logró su segunda victoria en cuatro partidos en la Euroliga, con 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias del exjugador del Baskonia. Cuando el base se subió al coche para dirigirse de vuelta a casa junto a su mujer, ambos vivieron un episodio oscuro con los sanitarios de una ambulancia por el que ambos fueron arrestados.

