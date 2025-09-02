Juan Roig destina finalmente 400 millones al Roig Arena, 100 millones más de lo previsto

El Roig Arena ya ha cobrado vida pero está ultimando los detalles para su inauguración oficial, que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre con ... el concierto-homenaje a Nino Bravo. El interior del novedoso pabellón valenciano está terminando de perfilar todos los elementos que serán necesarios para la realización del primer gran evento abierto al público que dará vida al recinto que convertirá a Valencia en el centro de grandes acontecimientos, tanto deportivos como culturales. La inversión global del proyecto, tal y como ha avanzado este martes el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, se ha elevado a los 400 millones, superando los 300 millones previstos. Esta es la inversión global del proyecto, no sólo del Arena, sino que también engloba el Colegio Les Arts, el parking o la puesta a punto del recinto. El impacto económico del recinto en la ciudad de Valencia está estimado en 150 millones por año, unos 500 puestos de trabajo entre los 100 fijos y los variables de cada evento y en la temporada 25-26, entre los partidos de baloncesto y el resto de eventos, está previsto superar el millón de espectadores.

Además, el Valencia Basket convertirá su primer partido oficial masculino y su primer partido femenino en el Roig Arena en dos grandes eventos de apertura del recinto en modo baloncesto. Más allá de ser la primera ocasión en la que poder disfrutar de la nueva casa taronja para abonados masculinos y femeninos y ver a los equipos en acción, habrá muchas activaciones y sorpresas en torno a los partidos que el club irá desvelando en las próximas semanas.

Los operarios del Roig Arena ultiman la puesta a punto del recinto para su primer evento, el de su apertura, que se producirá este sábado con el concierto homenaje a Nino Bravo. Este martes se ha realizado la presentación del recinto a los medios de comunicación, donde se han podido contemplar todas las localizaciones del Arena, desde las zonas de palco a las de restauración, donde dos de ellas ya están abiertas al público y que se dividen en dos recintos; seis puestos en el Nivel 1 y Ultramarinos Roig.

Las entradas se pondrán a la venta próximamente y se detallarán con exactitud los horarios de cada evento, pero todos los interesados ya pueden marcar en rojo en el calendario el duelo ante Virtus Bolonia del día 3 de octubre correspondiente a la jornada 2 de EuroLeague y el duelo femenino frente a IDK Euskotren del domingo 12 de octubre correspondiente a la jornada 2 de la Liga Femenina Endesa, según informa Las Provincias.

Ampliar Vista aérea del Roig Arena L. P.

Cabe recordar que hace unos días, el Roig Arena inauguró la nueva tienda del Valencia Basket. La entidad taronja cuenta ahora con un espacio muy distinto al de la antigua Fonteta. Es un lugar mucho más amplio, situado a pie de calle y en el que se venden una variedad de productos mucho mayor a los ofrecidos en la antigua tienda. Parte de culpa en ello tiene Hummel, el nuevo patrocinador técnico oficial del club taronja.

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, fue el encargado de cortar la cuerda naranja que inauguraba oficialmente el local. Se trata de un lugar espacioso, bien iluminado y decorado con esmero. El espacio simula media pista de una cancha de baloncesto. De hecho, hay líneas naranjas en los costados que delimitan lo que serían las líneas de banda. La nueva tienda mejora la experiencia y abre un nuevo abanico de posibilidades en la compra de productos.

En la presentación a los medios de comunicación de este martes, Víctor Sendra ha destacado que ahora le toca a la gerencia del recinto multiusos hacer rentable la instalación: «Juan Roig ha cumplido con lo que toca y ahora nos toca a nosotros hacer el recinto sostenible. Para hacerlo posible es muy importante contar con nuestros patrocinadores y con los promotores, de los que hemos aprendido trabajando con ellos. Para el primer curso ya tenemos 70 eventos corporativos contratados. A nivel de música, ya tenemos 56 eventos en total llegaremos a los 80, con más de 600.000 entradas vendidas. La música vende en Valencia. El 75% de las entradas que han salido a la venta ya están vendidas, con un 50% de ellas de personas de fuera de la provincia de Valencia, y aún no hemos realizado ningún concierto. El Roig Arena viene a sumar a la industria cultural en Valencia». El director general, ha tenido un recuerdo para los afectados por la trágica riada y barrancada de octubre de 2024: «Queremos hacer un recuerdo a todas las personas que han sufrido los efectos de la dana. Pusimos todo lo que estaba en nuestra mano, en colaboración con el Valencia Basket. Un año después, debemos levantar la cabeza todos juntos».

Con respecto a la convivencia con la entidad taronja, Sendra ha asegurado que el Valencia Basket «tiene la prioridad absoluta» con lo que «no habrá casos de que no puedan disputar un partido por la realización de otro evento. Con los desmontajes, tenemos que correr (bromeó). Si un evento termina un sábado por la noche, el domingo por la mañana ya tiene que estar todo preparado para otro evento como pueda ser un partido de baloncesto». Para terminar, el gestor hizo hincapié en la movilidad y la seguridad: «Estamos trabajando el tema de la movilidad con el Ayuntamiento, la Policía y otros medios como dos paradas de taxis fijas en la Avenida de Antonio Ferrandis. Se ha acordado un parada temporal en Hermanos Maristas cuando haya eventos. Hemos trabajado cómo dirigir los flujos de gente cuando acaben los eventos. Ahora iremos viendo y corriendo las cosas. Disponemos también de elementos disuasorios y de control, como detector de metales o sensores».