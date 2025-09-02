Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El interior del Roig Arena. J. Bermejo

Juan Roig destina finalmente 400 millones al Roig Arena, 100 millones más de lo previsto

La que será nueva casa del Valencia Basket ultima los detalles para su inauguración oficial de este sábado 6 de septiembre, con el concierto-homenaje a Nino Bravo. La afluencia de espectadores estimada para la temporada 25-26 superará el millón entre todos los eventos y se estima en 500 los puestos de trabajo que generará su actividad

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:19

El Roig Arena ya ha cobrado vida pero está ultimando los detalles para su inauguración oficial, que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre con ... el concierto-homenaje a Nino Bravo. El interior del novedoso pabellón valenciano está terminando de perfilar todos los elementos que serán necesarios para la realización del primer gran evento abierto al público que dará vida al recinto que convertirá a Valencia en el centro de grandes acontecimientos, tanto deportivos como culturales. La inversión global del proyecto, tal y como ha avanzado este martes el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, se ha elevado a los 400 millones, superando los 300 millones previstos. Esta es la inversión global del proyecto, no sólo del Arena, sino que también engloba el Colegio Les Arts, el parking o la puesta a punto del recinto. El impacto económico del recinto en la ciudad de Valencia está estimado en 150 millones por año, unos 500 puestos de trabajo entre los 100 fijos y los variables de cada evento y en la temporada 25-26, entre los partidos de baloncesto y el resto de eventos, está previsto superar el millón de espectadores.

