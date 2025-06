Izan Almansa, sancionado un mes por consumo de cannabis

Francisco J. Moya Martes, 17 de junio 2025, 10:37 Comenta Compartir

Problemas para Izan Almansa. Y graves. A solo nueve días del 'draft' de la NBA, al que este año se presenta tras su renuncia de 2024, el pívot murciano, de 20 años recién cumplidos, ha sido sancionado con un mes tras dar positivo en un control antidopaje cuando jugaba con los Perth Wildcats de la liga australiana de baloncesto.

Según publicó el portal Code Sports, Izan Almansa dio positivo por consumo de cannabis en un control rutinario efectuado en el mes de diciembre y, sin embargo, ese resultado se ha mantenido en secreto hasta ahora. En la información, el periodista Matt Logue asegura que Almansa ha cumplido el castigo entre mayo y junio, con el fin de poder estar disponible para ser elegido en el 'draft' de la semana que viene.

En este sentido, el pívot murciano, que terminó el campeonato en Australia a principios de marzo, no ha visto su preparación afectada por esta sanción, que tiene peores efectos a nivel reputacional que deportivos. No le afectará para ser elegido por una franquicia de la NBA en unos días, pero en la Federación Española de Baloncesto la noticia ha sorprendido y lógicamente no ha gustado a nadie. Almansa ha estado en las últimas convocatorias de Sergio Scariolo con la selección absoluta, tras ser MVP de varios europeos y mundiales los últimos veranos con las categorías inferiores de España.

Izan Almasa ha ido perdiendo opciones en los últimos meses e incluso sus agentes le han aconsejado que no se presente al 'draft' de la NBA, después de completar una temporada muy irregular en los Perth Wildcats. La anterior en el Ignite de la G League fue todavía peor. Pero el murciano ha seguido adelante y mantiene su intención de dar el salto a la NBA este mismo verano. Así, hace unas semanas estuvo presente en el 'draft' Combine de Chicago, una prueba que hay para los aspirantes al 'draft' en la que muestran sus habilidades.

Y después, se ha entrenado y mostrado a los Phoenix Suns, los Portland Trail Blazers, los Milwaukee Bucks, los Houston Rockets, Los Angeles Clippers y, por último, Los Angeles Lakers, que en este periodo de mercado pondrán una especial atención al puesto de pívot. La previsión sitúa a Izan Almansa en la segunda ronda del 'draft' y los Lakers tienen ahí la posición 55, algo retrasada, pero que podría permitirle aspirar a jugadores, como Almansa, que han pasado bastante desapercibidos este año. Ahora, con el asunto de la sanción por dopaje, todo queda en el aire.

Temas

Baloncesto