Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Scariolo, durante el último Eurobasket. Reuters
Baloncesto

El Gobierno concede a Sergio Scariolo la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la máxima distinción del Gobierno de España en materia deportiva al antiguo seleccionador nacional de baloncesto

C.P.S

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:00

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha concedido este martes la Gran Cruz de ... la Real Orden del Mérito Deportivo a Sergio Scariolo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  3. 3 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  6. 6

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  9. 9 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno concede a Sergio Scariolo la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Gobierno concede a Sergio Scariolo la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo