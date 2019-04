La despedida más amarga para el Asisa Tras caer ante el líder Campus Promete (51-72), el cuadro malagueño desciende matemáticamente a falta de una jornada para el cierre de la Liga Femenina 2 MARINA RIVAS Sábado, 6 abril 2019, 21:05

Qué caprichoso es el destino a veces, que quiso brindar al Asisa su primera victoria del año en su estreno casero y, al mismo tiempo, le despertó del sueño en su último partido en el pabellón Blas Infante de Alhaurín de la Torre. Con la última derrota del cuadro malagueño ante el líder, el Campus Promete de Logroño por 51-72, se confirma la peor de las noticias: el Asisa desciende matemáticamente de la Liga Femenina 2, la segunda categoría nacional.

No sólo ha intervenido el factor derrota; prácticamente estaba asegurada ante un equipo que luchará por subir a Liga Día, este descenso lo han acelerado los rivales directos del cuadro alhaurino, que no han perdonado en esta penúltima jornada. El Magec Tías canario venció ante el colista Olímpico 64 de Madrid y el Hafesa Raca Granada, al que el Asisa le tenía el 'average' ganado, dio la sorpresa y derrotó al Pacisa Alcobendas. Por tanto, se acabaron las opciones, la agonía no se prolongará hasta la última jornada, el Asisa regresará a Primera Nacional.

Una incesante falta de acierto en el tiro penalizó con creces al conjunto local, que tras un arranque de partido intenso se descolgó del juego antes del descanso. El parcial de 10-18 del segundo cuarto habla por sí solo (aunque tampoco mejoró más adelante), apenas podía circular el balón sin que se pitase una falta, se pidiese un tiempo muerto o se frustrara una jugada cualquiera. La superioridad física del rival ya hizo mella antes del descanso. Destacando la explosividad de Julien y la envergadura de Swart o Gidden. Por su parte, la que llamada a ser la estrella del equipo, americana del Asisa, Lumpkin, siguió dejando mucho que desear este partido pese a que consiguió anotar 15 puntos finalmente. La reacción fue insuficiente.

No mejoraron las cosas con el paso de los minutos. El Asisa se frustró, no culminó las jugadas, no tuvo suerte cara al tiro y el rival se acabó cebando ante este cúmulo de errores. Ni siquiera las jugadoras que más progresaron durante el año, Bea Bajo o Sara Sánchez, pudieron encarrilar el encuentro. El ritmo del juego descenció en el último cuarto, al ver el cuadro riojano que ya lo tenía todo de su mano. Tras el bocinazo final, con el 51-72 en el marcador, las jugadoras del cuadro local no pudieron evitar abrazarse entre ellas y soltar alguna que otra lágrima de rabia contenida. En agradecimiento al público, el presidente del Club Juan Pedro Parra, así como la escolta Ana García agradecieron al público su apoyo durante el año e invitaron a todos los presentes a invadir la pista para una foto de familia. El sentimiento fue de tristeza aunque también de mucho trabajo y esfuerzo previo para lograr ser el cuadro femenino que más alto llegó, al menos durante una temporada.