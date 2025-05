Cuando los sueños no se rinden

Hay días en los que años de esfuerzo y dedicación cobran sentido. Y este fin de semana, para muchas de nosotras, fue uno de esos ... días. El CAB Estepona ha hecho historia, ha roto el techo de cristal que durante décadas nos dijeron que era irrompible. Ha ascendido a la Liga Femenina Endesa, la élite del baloncesto español. Y lo ha hecho en una final malagueña, vibrante, emocionante y inolvidable, frente al Unicaja Mijas. Málaga estará, por fin, en la máxima categoría del baloncesto femenino. Y yo no puedo evitar emocionarme mientras escribo esto.

Porque yo fui una de esas chicas, entre tantas, que soñó con llegar alto. Que entrenó hasta el límite. Que creyó que el talento y el esfuerzo atesorados, a lo largo de la historia, por los diferentes clubes malagueños que siempre creyeron que era factible sería suficiente. Pero no lo fue. Porque en épocas anteriores, el baloncesto femenino no tenía apenas recursos, ni potentes estructuras, ni visibilidad. Éramos invisibles para muchos. Jugábamos con lo que había, luchábamos contra todo, y cuando nos decían que era imposible, sonreíamos con rabia y seguíamos. Pero llegó un momento en que ese muro era demasiado alto.

Por eso, lo que han conseguido las jugadoras del CAB Estepona no es solo un ascenso: es una reparación histórica. Es el triunfo de todas. De las que están, de las que estuvieron, de las que vendrán. Es un 'sí se puede' con nombre propio. Y con un club que ha creído en ellas. Con Sebastián González al frente, que ha peleado contra viento y marea por levantar un proyecto serio, con raíces y contando con el apoyo de la ciudad, con una cantera mixta ejemplar. Con un entrenador como Francis Tomé, que ha sabido emocionarnos desde la verdad, desde el trabajo diario, desde la humildad y el conocimiento.

La Final Four fue una fiesta. Un derbi andaluz, un derbi malagueño, un espectáculo que nos hizo vibrar. Qué ambiente. Qué pasión. Qué orgullo. El Unicaja Mijas también firmó una gran temporada. No puede empañarse por una derrota. El trabajo de Javi Pérez, joven, valiente, brillante, ya es una realidad que augura un futuro enorme. El respeto y la admiración es mutua. Esta final no ha tenido perdedoras. Solo ganadoras. Y Málaga ha ganado con las dos.

Hay que agradecer profundamente a la Fundación Unicaja y al Club Unicaja Baloncesto por su decidida apuesta por el baloncesto femenino. Por dar el paso que tantas veces se reclamó. Por abrir camino. Pero también debemos pedirles a Federación, instituciones, clubes, patrocinadores y agentes sociales más. Porque aún estamos lejos de la igualdad. Porque las jugadoras siguen teniendo menos recursos, menos minutos en los medios, menos oportunidades. Porque ellas también sudan, se rompen, se levantan, se parten el alma. Y merecen lo mismo. Ni más, ni menos: lo mismo. Que no se detenga ni pare de crecer este impulso. Que se convierta en una apuesta real, duradera, valiente. Porque ya hemos demostrado que sí se puede. Ahora toca demostrar que sí se quiere.

Y en medio de toda esta alegría, me gustaría rendir homenaje a tantas mujeres y hombres que durante años han sostenido el baloncesto femenino a pulmón. Entrenadoras y entrenadores, delegadas, madres y padres que cada fin de semana hacen los bocadillos y llevan a las niñas en sus coches, jugadoras que pagaban y siguen pagando por jugar, árbitras, periodistas que han luchado por líneas en el periódico... Todas esas personas que nunca salieron en la foto, pero sin las cuales hoy no habríamos llegado a este momento, ni a esta inédita final, ni al ascenso. Este logro también es suyo.

Hoy sentimos orgullo. Orgullo de las chicas del Estepona. Orgullo de las del Unicaja Mijas. Orgullo de Málaga, que han demostrado que el baloncesto femenino es presente y es futuro. Y mientras escribo esto, pienso en esa niña que fui, con una pelota bajo el brazo, soñando con un pabellón lleno. Hoy, ese sueño es real. Gracias. Y enhorabuena. De corazón.