Santi Aldama machaca el aro de Bosnia. Y. Kourtoglou / Reuters
Eurobasket

España se rearma para dar el primer paso hacia octavos

Sólido triunfo frente a Bosnia de La Familia, que de la mano del triple y Aldama endereza el rumbo tras el batacazo inicial contra Georgia

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:46

España respira en el Eurobasket después de un sólido triunfo ante Bosnia, fundamental en el camino hacia los octavos de final del torneo después del ... tropiezo en el debut contra Georgia. De la mano de una notable mejoría en el rebote, pero sobre todo de un gran acierto en el triple (15/38 para un 39%) y el esperado rol de líder de Santi Aldama (19 puntos y 5 rebotes), al que escoltaron Willy Hernangómez (16 puntos y 4 rebotes) y Darío Brizuela (15 puntos, 5 asistencias y un extraordinario 5/9 desde la distancia), La Familia enderezó el rumbo a tiempo y sacudió sus dudas.

