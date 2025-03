Las claves del sorteo del Eurobasket que se celebra este jueves; España, entre los cabezas de serie

Juan Calderón ;çañaga Martes, 25 de marzo 2025, 12:30 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

El Eurobasket 2025, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Limassol (Chipre), Tampere (Finlandia), Katowice (Polonia) y Riga (Letonia), calienta motores y el sorteo se celebrará este jueves para establecer la composición de los cuatro grupos de seis participantes de la primera fase.

Siguiendo los criterios deportivos establecidos por el 'ranking' FIBA, los 24 aspirantes al oro han quedado divididos en seis bombos. El bombo 1 contará con los cuatro mejor clasificados (Serbia, Alemania, Francia y España -que logró meterse en el Top5 mundial tras las últimas Ventanas FIBA), el bombo 2 incluye a Letonia, Lituania, Eslovenia y Grecia, el bombo 3 a Italia, Montenegro, Polonia y República Checa, el bombo 4 a Finlandia, Georgia, Turquía e Israel, el Bombo 5 a Bélgica, Bosnia, Estonia y Gran Bretaña y el bombo 6 queda compuesto por Suecia, Islandia, Portugal y Chipre.

De antemano, los cuatro anfitriones han escogido a una selección socia con la que quedar emparejada en la primera fase con lo que Estonia se une a Letonia en Riga, Lituania con Finlandia en Tampere, Grecia con Chipre en Limassol e Islandia con Polonia en Katowice. La única excepción, aprobada por el Board de FIBA Europa, es que Turquía no puede quedar ubicada en el grupo C con sede en Chipre. Como quiera que en el bombo 2, Letonia (A), Lituania (B) y Grecia (C) ya tienen grupo asignado como anfitriones o selección socia de anfitrión, Eslovenia quedará encuadrada en el grupo D en Polonia.

En el sorteo habrá un bombo adicional con números del 1 al 6 para determinar la posición de cada selección al quedar encuadrada en cada grupo y para establecer el orden de los partidos.

El Eurobasket será la culminación de un viaje iniciado con las ventanas clasificatorias de febrero de 2024, seguidas de noviembre y las recientes de febrero que se han consolidado como sistema de clasificación idóneo en cada una de sus versiones continentales y que han logrado el objetivo de acercar al aficionado a sus respectivas selecciones con partidos de calado, relevancia y trascendencia.