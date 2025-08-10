Carla Viegas, a la final del Eurobasket sub-20, que se disputa hoy
La malagueña estará presente en una final de una gran cita internacional con España por segunda vez en su carrera
Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05
Por segunda vez en su carrera, la malagueña Carla Viegas estará presente en una final de una gran cita internacional con España, en esta ocasión, ... la del Eurobasket sub-20, en Matosinhos (Portugal). Una pelea por el primer gran oro de la carrera de la joven sampedreña que se disputará hoy, a las 21.30 horas y enfrentará al combinado español con Lituania. Dos rivales conocidos, que precisamente partieron del mismo grupo. Las españolas ganaron con contundencia a las lituanas (89-48). Sin embargo, toda final está abierta a sorpresas.
El combinado nacional logró acceder a esta pelea por el oro tras imponerse ayer a Italia (73-67) en un duelo controlado por España, pero que llegó a complicarse en el último cuarto, cuando a poco más de un minuto antes del cierre, recortó a sólo dos puntos Italia. Viegas no llegó a jugar.
