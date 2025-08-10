Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carla Viegas, a la final del Eurobasket sub-20, que se disputa hoy

La malagueña estará presente en una final de una gran cita internacional con España por segunda vez en su carrera

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

Por segunda vez en su carrera, la malagueña Carla Viegas estará presente en una final de una gran cita internacional con España, en esta ocasión, ... la del Eurobasket sub-20, en Matosinhos (Portugal). Una pelea por el primer gran oro de la carrera de la joven sampedreña que se disputará hoy, a las 21.30 horas y enfrentará al combinado español con Lituania. Dos rivales conocidos, que precisamente partieron del mismo grupo. Las españolas ganaron con contundencia a las lituanas (89-48). Sin embargo, toda final está abierta a sorpresas.

