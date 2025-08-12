Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carla, posando para SUR en su llegada al aeropuerto, este lunes. MARILÚ BÁEZ
Baloncesto

Carla Viegas: «Ha sido el campeonato más importante de mi vida y el oro sabe muy bien»

La alero sampedreña, flamante campeona de Europa sub-20, tendrá ahora sólo diez días de descanso antes de volver a Estados Unidos

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 12 de agosto 2025, 00:14

Fue una noche larga en Matosinhos. Desde luego, la ocasión lo merecía. España conquistó el décimo oro de su historia en el Eurobasket sub-20 ... femenino ganando en una de las finales más abultadas que se recuerdan ante una Lituania que no fue rival (50-102). Parte de este equipo dorado fue una malagueña, la única (hombre o mujer de cualquier categoría) que ha traído una medalla internacional para la provincia este verano: Carla Viegas. Un logro que la consolida como la malagueña con mayor proyección de la actualidad, la única que año tras año (desde su debut como internacional en 2022), ha recibido la llamada de la selección cara a una gran cita.

