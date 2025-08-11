Carla Viegas, campeona de Europa sub-20 con recital de triples incluido

Hasta ahora, había conseguido un bronce, en el Eurobasket sub-17 de 2022 y una plata, en el Mundial sub-18 de 2023, pero faltaba ... una medalla en su prolífica y precoz carrera, la de oro. Una espinita que logró sacarse esta noche. La sampedreña Carla Viegas, de 19 años, levantó este domingo el primer título de su vida junto a la selección española, el del Eurobasket sub-20 de Matosinhos (Portugal). Un campeonato en el que España, salvo un pequeño tropiezo sufrido en la fase de grupos ante Bélgica, dominó con contundencia partido tras partido.

Sólo basta con echar un vistazo al abultado marcador de la final: 50-102 ante una Lituania a la que las de Isaac Fernández ya lograron batir por más de 30 puntos en la fase de grupos y que esta vez sólo opuso resistencia en el primer cuarto (19-19). A partir del segundo, con un abismal parcial de 37-12, comenzó la sangría. Un recital ofensivo del que formó parte, y muy activa, Carla Viegas, que firmó sus mejores registros de todo el campeonato al elevar su marcador hasta los 17 puntos, con exhibición triplista incluIda. Un registro que la convirtió en la máxima anotadora española de la final. Eso sí, cabe destacar que el técnico nacional otorgó más protagonismo a la malagueña cuando el partido ya se encontraba bastante avanzado.

fiba

Pero no todo ha sido un camino sobre un lecho de rosas para Viegas. La canterana del CAB Estepona y jugadora que ha deslumbrado este año en su segundo curso en la NCAA (llegó a formar parte del 'top-10' de mejores triplistas de toda la liga), apenas ha tenido protagonismo en el torneo. El seleccionador optó por un sistema en el que dio más minutos a 7 de las 12 convocadas, mientras que otras 5 se tornaban más secundarias. Es más, la sampedreña ni siquiera jugó tres de los partidos. En cuanto tuvo esa oportunidad que necesitaba, en la final, brilló con luz propia en su faceta estrella, la línea de tres.

Carla salió por primera vez a la pista ya en el tramo final del primer cuarto y, en cuanto recibió el primer balón al borde de la línea de tres, logró enchufarla. Sólo cuatro minutos mantuvo Isaac Fernández en pista a la malagueña hasta que volvió a sacarla en el tramo final del tercer cuarto, ya con el partido decidido. Entonces, comenzó el 'show' de la malagueña.

En el tercer cuarto anotó su segundo triple, lo que elevó su confianza, y en los primeros minutos del cuarto, ya con su muñeca afinada, deslumbró al anotar dos triples consecutivos. Continuó anotando otra canasta más bajo el aro y un nuevo tiro de tres más que elevó su cuenta hasta los 17 puntos (5/9 en triples y tres robos en 17 minutos). Una actuación que sirvió para demostrar que merecía más minutos de los que disputó en el campeonato.