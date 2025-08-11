Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carla Viegas, campeona de Europa sub-20 con recital de triples incluido

La malagueña consigue en Matosinhos el primer título de su carrera con España; fue la máxima anotadora nacional en la final, con 17 puntos

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 10 de agosto 2025

Hasta ahora, había conseguido un bronce, en el Eurobasket sub-17 de 2022 y una plata, en el Mundial sub-18 de 2023, pero faltaba ... una medalla en su prolífica y precoz carrera, la de oro. Una espinita que logró sacarse esta noche. La sampedreña Carla Viegas, de 19 años, levantó este domingo el primer título de su vida junto a la selección española, el del Eurobasket sub-20 de Matosinhos (Portugal). Un campeonato en el que España, salvo un pequeño tropiezo sufrido en la fase de grupos ante Bélgica, dominó con contundencia partido tras partido.

