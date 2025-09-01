El CAB Estepona estrena patrocinador principal

El CAB Estepona ultima los detalles para su histórico debut en la élite del baloncesto femenino español, que será el sábado 4 de octubre en ... casa, ante el Spar Girona, a las 17.30 horas. El equipo lleva ya días trabajando unido a las órdenes de Francis Tomé, tras pasar los reconocimientos médicos, y ahora ha dado a conocer cuál será su nuevo patrocinador principal.

Se trata de una empresa que realmente ya estaba ligada al club desde hace años, aunque ahora ha dado un paso al frente para convertirse en el patrocinador troncal del conjunto. Hablamos de SGM Ingeniería Ambiental, nada menos que la empresa creada por el vicepresidente del club y máximo responsable de la sección femenina, Sebastián González.

Su compañía, que hasta ahora había sido la principal patrocinadora de la cantera del club, pasa ahora al primer equipo. Como explicó el propio directivo a SUR, el club se sustenta mayormente gracias a empresarios locales, y en menor medida, por las instituciones públicas, por lo que ha supuesto una gran apuesta para estos patrocinadores de la zona el aumentar su cuantía para el equipo femenino, que en su salto de categoría, debía reunir al menos 600.000 o 700.000 euros de presupuesto.

Este acuerdo supone afianzar una relación que dura ya varias temporadas, pero que ahora se refuerza con la consultoría técnica convirtiéndose en el sponsor principal del máximo representante del baloncesto femenino andaluz. SGM Ingeniería Ambiental, hasta la fecha, había sido patrocinador en equipos de la cantera del club.

Sobre SGM Ingeniería Ambiental cabe señalar que es una consultoría que ofrece soluciones técnicas a empresas privadas y administraciones públicas para el desarrollo de proyectos medioambientales. El propio Sebastián González, recibió a la plantilla en sus oficinas centrales para presentar a las jugadoras y al 'staff' a su equipo .Asimismo, valoró: «Para SGM Ingeniería Ambiental este acuerdo no es solo un vehículo de visibilidad, es una oportunidad de afianzar una alianza con una entidad que es reflejo de los valores que nos definen como compañía: trabajo constante, disciplina y visión a largo plazo. Patrocinar al CAB Estepona es un honor y una responsabilidad: para nosotros supone acompañarles en una temporada histórica, en el inicio de un camino en la élite que esperamos sea largo«.

Calendario de pretemporada

Asimismo, el combinado de Liga Femenina Endesa ha dado a conocer su calendario de amistosos de pretemporada. Hasta el momento sólo se conocía la final de la Copa de Andalucía, que se disputará en su feudo, el José Antonio Pineda de Estepona, el domingo 21. Su hoja de ruta comenzará este mismo fin de semana, con la celebración de la Copa Vive en su localidad. En esta se enfrentará al Lointek Gernika Bizkaia (viernes 5, a las 20.30 horas) y al Royal Castors Braine (domingo 7, alas 19.30 horas).

Continuará con un duelo ante La Salle Melilla en Fuengirola, el sábado 13, a las 13.00 horas. Y antes de la Copa de Andalucía, se medirá al Jairis de Murcia el jueves 18, en horario sin confirmar. Cerrará su calendario con el torneo autonómico, en un partido único en el que se medirá al Unicaja Mijas o al Baloncesto Sevilla, que competirán el día anterior.