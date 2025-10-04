Al CAB Estepona se le atraganta el Girona en su debut en la élite

Desde luego, no fue el debut que el Ingeniería Ambiental CAB Estepona soñaba para el histórico día de su debut en la Liga Femenina Endesa. ... Pero lo cierto es que enfrentar en la primera jornada a un recién ascendido con el vigente campeón de la liga regular, equipo de Euroliga y tercero de los 'play-off' por el título, no era tarea fácil. Se cumplieron las predicciones y el combinado malagueño cayó derrotado ante el poderoso Spar Girona (58-80), que no dio tregua al conjunto local y dejó entrever lo dura que será esta nueva temporada, al menos contra los equipos de la zona alta.

Ya desde el primer cuarto hicieron mella en las esteponeras las imprecisiones y pérdidas de balón ante un cuadro catalán con mejor presencia en pista y un impecable 6/8 en el tiro de dos y 4/6 en triples. Aun con eso, fue de menos a más el cuadro local y mejoró su tiro en el tramo final del cuarto, pasando de un 7-20 al 12-21 y posteriormente 16-28.

Ficha técnica CAB Estepona (58) Conner (7), Koné (28), Muhate (13), Gea (2) y Gretter (3) -cinco inicial-; Masiá, Ortega, Garrick (5) y Aijanen.

SPAR Girona (80) Jocyte (14), Holm (11), Quevedo (4), Guerrero (8) y Coulibaly (18) -cinco inicial-; Canella (2), Amihere (4), Pendade (4), Carter (10) y López (5).

Parciales 16-28, 8-20 (24-48), 13-20 (37-68) y 21-12 (58-80).

Árbitros Ángel de Lucas, José Javier Marqueta y José María Arresa.

Incidencias pabellón de La Lobilla, 622 espectadores.

El segundo cuarto fue el más flojo para el CAB Estepona en cuanto a anotación. La alta presión de las catalanas, mucho más cómodas en pista, saboteaban los intentos del equipo por llegar con fluidez a canasta y además, los errores en el tiro seguían costando muchos puntos. Al descanso, un 16-18 complicaba las cosas a las de Francis Tomé.

Y lo cierto es que, pese a la insistencia, no mejoraron demasiado su imagen en un tercer cuarto algo falto de ritmo, lo que no favorecía al juego del cuadro malagueño, que mejoraba su versión cuando ganaba en velocidad y verticalidad. Las pérdidas y falta de acierto seguían condicionando aunque también se veían interesantes acciones cuando el equipo ganaba en velocidad y optaba por pases más largos para intentar sorprender a un rival mejor posicionado en pista, pases que a menudo acababan a manos de Sika Koné, esperando bajo el aro.

La maliense, fichaje estrella del club para esta temporada, no defraudó. Fue el faro del conjunto en todo momento, tanto en anotación como en la pintura (28 puntos, con 5/7 en tiros de 3 y 4/5 en triples, y 10 rebotes para la friolera 40 de valoración), sin duda, la nota más positiva del CAB Estepona en este encuentro inaugural.

Si una mejoría colectiva tanto en el acierto como en defensa hubiera acompañado a su estelar actuación, el resultado hubiera sido distinto, por desgracia no fue así. Al cierre del tercer cuarto, con 30 puntos de ventaja para el Girona, la remontada era ya utópica. En el último cuarto, ya sin nada que perder, decreció el nerviosismo local y empezaron a verse algunos destellos del nuevo proyecto, como la actuación de Muhate en la pintura o las asistencias de Gretter. Fue el único parcial que ganó el equipo local (21-12), que deberá seguir trabajando para conseguir su primera victoria en esta nueva etapa en la élite nacional.