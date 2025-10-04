Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FLORIN NOVAC
CAB Estepona

Al CAB Estepona se le atraganta el Girona en su debut en la élite

El cuadro catalán, vigente campeón de la liga regular, impuso su ley de inicio a fin ante un equipo malagueño mermado por su falta de acierto

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:24

Desde luego, no fue el debut que el Ingeniería Ambiental CAB Estepona soñaba para el histórico día de su debut en la Liga Femenina Endesa. ... Pero lo cierto es que enfrentar en la primera jornada a un recién ascendido con el vigente campeón de la liga regular, equipo de Euroliga y tercero de los 'play-off' por el título, no era tarea fácil. Se cumplieron las predicciones y el combinado malagueño cayó derrotado ante el poderoso Spar Girona (58-80), que no dio tregua al conjunto local y dejó entrever lo dura que será esta nueva temporada, al menos contra los equipos de la zona alta.

