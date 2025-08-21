Segunda Jornada de LALIGA EA SPORTS: no te pierdas el Oviedo-Real Madrid en DAZN

El segundo examen de LALIGA EA SPORTS ya está sobre la mesa. Este domingo 24 de agosto la emoción regresa al Carlos Tartiere con un ... encuentro realmente histórico. Tras un parón de 24 años, el Oviedo recibe nada menos que al Real Madrid en su segundo partido de este ilusionante regreso a Primera División.

Una oportunidad de lujo para estrenar tu Plan Fútbol y vivirlo al máximo en DAZN. Por sólo 14,99€ puedes ver este partido de la Segunda Jornada de LALIGA EA SPORTS en formato HD y profundizar en cada detalle con los mejores análisis técnicos.

Recuerda: el pitido inicial sonará a las 21:30 hora peninsular española. ¡Tenlo todo preparado para este emocionante choque!

Xabi Alonso afianza su nuevo modelo

Tras firmar un inicio liguero más que prometedor frente al Osasuna, el Real Madrid de Xabi Alonso tiene claro que su objetivo en esta temporada 2025/26 sólo puede ser uno: llegar a mayo siendo el nuevo campeón.

Ampliar

Para ello, su siguiente prueba es superar el obstáculo del Tartiere. Un encuentro que, a priori, parece cosa hecha para el conjunto blanco, pero que el técnico tolosano contempla con prudencia. Aunque siga confiando en el poder ofensivo de Mbappé y Vinícius, la filosofía de que «no existe rival pequeño» será clave para preparar la estrategia de cara al domingo.

El Oviedo busca su camino en Primera

Aunque la alegría era máxima tras más de dos décadas alejado de la División de Oro, el debut del Real Oviedo resultó un tanto agridulce, ya que se vio superado por el Villareal por 2 a 0. Un marcador que, no obstante, puede convertirse en un revulsivo para la plantilla que dirige Veljko Paunovic.

Para vencer al todopoderoso Real Madrid, el Oviedo se apoya sobre todo en sus nuevas estrellas: el marfileño Bailly y el belga Dendoncker. Los recientes fichajes del equipo carbayón tendrán que dar la talla no sólo frente a los merengues, sino en próximas jornadas también ante la Real Sociedad y el Barcelona. Un calendario nada fácil que los asturianos se toman como un reto apasionante.

Atento a todo lo que te ofrece tu suscripción al Plan Fútbol

Cuando piensas en ver el mejor deporte en casa, es imposible que no te venga a la cabeza DAZN. La plataforma ha sabido hacerse hueco entre los fieles y amantes del deporte rey ofreciendo cada temporada los partidos más esperados y la información de última hora con la que esperar con ansias cada encuentro.

Ampliar

El Plan Fútbol de DAZN se supera otra vez y ofrece a sus suscriptores toda una serie de contenidos adicionales. ¡Toma nota!

• Ve un paso más allá y estate al tanto de todo lo que sucede antes y después de cada partido con los análisis tácticos, las entrevistas y los documentales exclusivos que te ofrece DAZN. ¿Quieres una previa de lo más detallada? Aquí la tienes.

• ¿Te apetece comentar los partidos? Pues ahora con la nueva función Fanzone, podrás compartir tus impresiones con miles de fans en toda España.

• También podrás ver todo el contenido cuando más te apetezca. Crea tu propio planning y vive cada partido en diferido. ¡La mejor opción para no perderte nada!

• Y si aún quieres más deporte, tu suscripción con el Plan Fútbol también te da acceso a canales como Eurosport y Red Bull TV, para estar al tanto de otras competiciones internacionales como La Vuelta a España y los 4 Grand Slams.

El mejor deporte desde cualquier dispositivo con DAZN

Para suscribirte a la plataforma sólo necesitas descargarte la app de DAZN en tu televisor, smartphone, tu tablet o tu consola para ver lo mejor de esta temporada futbolística dónde y cuándo prefieras.

No olvides que este plan con lo mejor del fútbol y mucho más te sale por sólo 14,99€ al mes y que si tienes cualquier duda puedes encontrar toda la información en su página web.