Ya tienes plan para este miércoles: vive la gran final de la Europa League en Movistar Plus+

Semana a tope en Movistar Plus+. Si estabas pensando en pillar tu suscripción por sólo 9,99€ al mes, no vas a encontrar un mejor momento. Para empezar, este mismo miércoles 21, a las 21:00 de la noche, se juega la gran final de la Europa League en el Estadio de San Mamés, entre el Tottenham Hotspur Football Club y el Manchester United. El ganador opta a un pase directo a la fase de grupos de la próxima Champions.

¿Y te crees que se queda ahí la cosa? Para nada. Esta semana también es la gran fiesta del baloncesto europeo con la Final Four. En Movistar Plus+ podrás ver en exclusiva los 4 partidos que conforman esta competición, que tendrá lugar en el Etihad Arena de Abu Dabi el 23 y el 25 de mayo.

Bueno, pues con esto ya estaría… ¿no? ¡En absoluto! Todavía te queda una razón más para sumarte a la familia de Movistar Plus+ esta semana. Porque resulta que el martes 20 de mayo se estrena el último docureality original de la plataforma: «Las Berrocal», donde seguiremos el día a día de la familia de la celebrity onubense Vicky Martín Berrocal.

Seguro que con este plan te apetece reservarte un rato frente a la tele. Para ayudarte a decidirte, te contamos más detalles de la programación que te tiene preparada Movistar Plus+ para estos días de mayo.

Duelo inglés en la catedral del fútbol vasco

Más de 80.000 hinchas de las dos aficiones inglesas se espera que llenen este miércoles las calles de Bilbao. Un encuentro histórico del que, por desgracia, los locales de San Mamés se quedan fuera. El contundente resultado global de 7-1 a favor del Manchester frustró los sueños europeos de los leones, por lo que se espera que la ciudad apoye en masa al Tottenham.

Los «spurs» vienen de alzarse contra todo pronóstico como los favoritos para ganar la copa, después de un desempeño más bien gris en la Premier. Su capitán, el surcoreano Son Heung-min, se muestra optimista y afirma que la sequía de 17 años sin títulos del Tottenham Hotspur Football Club puede terminar este miércoles 21.

¿Quién se hará con el trofeo y conseguirá ganar un hueco en la fase de grupos de la Champions? La respuesta la tendremos en directo con Movistar Plus+ a partir de las 21:00.

La Final Four viaja hasta Abu Dabi

Por primera vez en la historia de la competición, la Final Four se jugará este año fuera de las fronteras europeas. En concreto, será el Etihad Arena de Abu Dabi quien acoja a los 4 equipos que pelearán por el primer puesto en la Euroliga.

¿Quiénes son? Pues, en primer lugar, tenemos al Fenerbahçe turco, que viene de derrotar al París Basketball. El segundo clasificado fue el Olympiacos, que logró dejar fuera de la Final Four al Real Madrid. Más tarde pasó la criba el Mónaco, tras vencer al Barça. Y por último, el cuarto clasificado es otro equipo ateniense: el Panathinaikos, que superó a los turcos del Anadolu Efes.

Aquí tienes el horario de toda la competición:

Viernes 23 de mayo 2025

● 17:00: Primera semifinal

● 20:00: Segunda semifinal

Domingo 25 de mayo 2025

● 16:00: Tercer y cuarto puesto

● 19:00: Final

El universo de «Las Berrocal» aterriza en Movistar Plus+

Este 20 de mayo se estrena en Movistar Plus+ esta serie de 4 capítulos y de 50 minutos de duración que, bajo la dirección de Nata Moreno, nos sumerge en la vida de Vicky Martín Berrocal y las mujeres más importantes de su vida: su hermana Rocío, su hija Alba y su madre, Victoria.

Este clan, lleno de personalidades arrebatadoras, demuestran un magnetismo natural ante la cámara que te mantendrá pegado al televisor en cada episodio. Se trata de un docureality que sigue el día a día de esta familia andaluza, en el que los lazos del cariño se superponen a las diferencias generacionales.

Esta visión tan personal del mundo es justamente lo que las ha hecho destacar y ganarse el afecto de todo tipo de públicos. Estas cuatro mujeres, ejemplo de superación y empoderamiento, te atraparán con su espontaneidad y sinceridad ante la cámara.

