Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Ocio

Los mejores juegos de mesa plegables para camping

¿Buscas juegos plegables que puedas llevar en cualquier mochila y que aguanten el viento y la humedad? Así, tus partidas al aire libre no se detendrán ni en la playa ni en el camping.

Redacción De Tiendas

Martes, 12 de agosto 2025, 09:19

Llevar un juego de mesa al camping o la playa transforma cualquier tarde en un momento de diversión compartida. La clave está en encontrar ... opciones que no solo sean entretenidas, sino que también resistan el viento, la humedad y los inevitables vaivenes de la vida al aire libre. Los juegos plegables han evolucionado para adaptarse a estas necesidades: tableros compactos, piezas magnéticas y materiales lavables permiten disfrutar sin preocuparse por las condiciones del entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  4. 4

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  5. 5 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  6. 6 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  10. 10 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores juegos de mesa plegables para camping

Los mejores juegos de mesa plegables para camping