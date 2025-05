Convierte tu salón en sala de estreno con la esperada 'Megalópolis' de Francis Ford Coppola

D. T. Viernes, 16 de mayo 2025, 10:05 Compartir

Este domingo 18 de mayo, tu salón se convierte en sala de estreno con la llegada de Megalópolis, la esperada y polémica superproducción de Francis Ford Coppola, en exclusiva en Movistar Plus+.

Megalópolis: ¿fracaso rotundo o genio incomprendido?

En 1994, Pulp Fiction fue abucheada en Cannes. Hoy es historia del cine. ¿Ocurrirá lo mismo con Megalópolis?

Coppola firma una epopeya visual en clave de peplum futurista, donde Adam Driver encarna a un visionario que quiere reconstruir Nueva York tras un desastre. Su lucha contra la corrupción, la decadencia social y los poderes establecidos traza una historia de ambición desmedida.

Este domingo, serás tú quien juzgue: ¿Película inclasificable o joya por descubrir?

Y de una moderna caída de Roma… saltamos directamente a lo más alto del podio en la capital italiana con la final del Masters 1000 de Roma, el gran aperitivo antes de Roland Garros.

En busca de la final en Roma

Este viernes 16 de mayo, Carlos Alcaraz se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti en las semifinales del Masters 1000 de Roma. El partido está programado para las 15:30 (hora peninsular española) en la Pista Central del Foro Itálico y será transmitido en directo por Movistar Plus+.

Alcaraz, actual número 2 del mundo, busca alcanzar por primera vez la final en Roma, el único gran título sobre tierra batida que le falta. Enfrente tendrá a Musetti, noveno del ranking ATP, con quien mantiene un historial favorable de 4-1. Ambos jugadores llegan en gran forma, y este duelo promete ser uno de los más emocionantes del torneo.

