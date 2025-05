Adiós a las marcas de acné y las arrugas con esta máscara de luz LED que es idéntica a la que usan las influencers en TikTok

Descubrí la existencia de esta máscara por pura casualidad en las redes y, desde luego, llamó mi atención. Me quedé un poco impresionada al verla y, desde luego, decidí profundizar un poco más y descubrir que no me había topado con otra broma/meme de internet. ¡Y no, resulta que sorprende y para bien!

Esta máscara LED es una de las mejores opciones para cuidar de tu piel diariamente. Es segura y super completa. ¡Nunca pensé que podría mantener en forma mi piel a la vez que elimina los primeros signos de la edad o el acné!

Un color de luz LED, una solución para tu piel La máscara facial LED de Iborria funciona con luz infrarroja cercana para que, de esta manera, consiga penetrar en las capas internas de la piel. Además, al utilizarla en sesiones cortas no tienen ni una sola contradicción y puede usarse tanto en pieles jóvenes como en las más maduras. Hazte con tu máscara de luz LED

Newsletter

Parece mentira, pero los resultados se ven bastante pronto: sólo necesitarás unos días para notar como tu piel reacciona positivamente al tratamiento. Y con 3 semanas de tratamiento verás cómo tu rostro ha dado un cambio espectacular. ¡Te animarás a salir luciendo tu belleza natural!

El secreto reside en sus 3 colores de luz con los que, sin necesidad de gastarte un dineral en un modo superior, es capaz de ofrecer todos los beneficios de un tratamiento facial completo.

LUZ ROJA: es la encargada de estimular la regeneración de los tejidos para suavizar las líneas de expresión. También mejora la producción natural de colágeno y ayuda a reducir la producción de sebo.

LUZ AMARILLA: aporta un efecto calmante y trata tanto las manchas como la inflamación y el molesto enrojecimiento.

LUZ AZUL: su función es bactericida como cicatrizante por lo que es perfecta para acabar con la infección y las marcas del acné.

Ampliar

¿CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE LA MÁSCARA FACIAL LED?

Ampliar

Antes de utilizarla es importante que limpies tu piel y la apliques una mascarilla para protegerla durante la sesión.

Después, selecciona la intensidad deseada y deja actuar sólo durante 10 minutos.

Mi recomendación es que empieces dándote sesiones de baja intensidad y vayas subiendo la intensidad hasta dar con la que mejor se adecue a tu piel. De esta forma, podrás ver resultados positivos incluso con las pieles más sensibles.

La tienes ahora mismo con un descuento del 27% que la deja a un precio de sólo 116,27€. ¡No te lo pienses demasiado y permítete un capricho para tener tu propia sesión de belleza facial en casa!