Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

El spray pimienta legal más potente y seguro en España

El spray SHOKE Sabre Red SPR10 combina máxima eficacia, homologación legal en España y un formato compacto para ofrecer protección personal fiable y discreta en cualquier situación.

Redacción De Tiendas

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:28

La SHOKE Sabre Red SPR10 se ha consolidado como una de las opciones más fiables y legales de spray de defensa personal homologado ... en España. Este aerosol compacto de 22 ml destaca por su alta concentración de Oleorresina Capsicum (OC) al 10% y 1,33% de capsaicinoides, lo que garantiza una incapacitación inmediata y eficaz durante aproximadamente 45 minutos. Su fórmula en gel balístico resulta especialmente útil en exteriores, ya que evita la dispersión accidental en condiciones de viento y permite una aplicación precisa, minimizando riesgos para el usuario.

