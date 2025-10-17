Renueva tu baño por poco dinero con estos muebles modernos y funcionales

DecoraciónRenueva tu baño por poco dinero con estos muebles modernos y funcionales
¿Buscas soluciones de almacenaje para baños pequeños? Descubre nuestros muebles de baño de 80 cm, modernos y funcionales. Aprovechan cada rincón, incluso en espacios reducidos. ¡Dale estilo y orden a tu baño sin complicaciones!
Redacción De Tiendas
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:59
Elegir el mueble de baño adecuado marca la diferencia en baños de tamaño medio o reducido. Los modelos de 80 cm ofrecen una solución ... compacta que combina almacenaje y diseño, permitiendo aprovechar cada centímetro sin renunciar al estilo. Este tipo de mueble se ha convertido en una opción popular para quienes buscan mantener el orden y la estética en espacios donde el espacio es limitado.
A lo largo del artículo se analizan las propuestas más destacadas en esta categoría, mostrando cómo cada modelo puede transformar la organización y el aspecto del baño. Estas opciones ofrecen soluciones prácticas sin perder de vista la importancia de una presencia elegante y bien cuidada en el hogar.
Newsletter
MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO ARKITMOBEL
Gracias a su formato suspendido, este mueble de baño ARKITMOBEL modelo Cotton aporta ligereza visual y facilita la limpieza del suelo. El acabado Nordik y las líneas rectas encajan fácilmente en ambientes modernos, mientras que el espejo a juego refuerza la sensación de amplitud en espacios reducidos. Sus dos puertas abatibles y el hueco inferior permiten organizar productos de uso diario sin esfuerzo.
MUEBLE DE BAÑO AKTIVA DE ARKITMOBEL
Con un acabado en gris ceniza y líneas depuradas, el mueble de baño Aktiva de ARKITMOBEL destaca por su formato compacto de 80 cm y su diseño contemporáneo. Dispone de dos puertas, dos cajones y un espejo a juego, ofreciendo una solución completa que se adapta a cualquier estilo de baño moderno.
CONJUNTO DE BAÑO CON LAVABO Y ESPEJO BAIKAL
Con fabricación nacional y diseño contemporáneo, el conjunto de baño Baikal combina funcionalidad y estética en un formato de 80 cm. Presenta una estructura robusta en melamina de 16 mm, acabado blanco mate, e incluye un lavabo de cerámica junto a un espejo amplio, aportando luminosidad y sensación de mayor espacio en baños pequeños o medianos.
MUEBLE DE BAÑO CON PATAS BAIKAL
El mueble de baño Baikal Neo con patas combina líneas actuales y materiales resistentes en un formato de 80 cm. La altura extra proporciona espacio para almacenar toallas, productos de higiene o accesorios. El sistema de cierre amortiguado asegura un uso silencioso y cómodo, mientras que el montaje previo ahorra tiempo. Su diseño prioriza orden, estética y funcionalidad diaria.
MUEBLE DE BAÑO CON CAJONES DE DUEHOME
Aportando calidez al baño, el mueble duehome Feel en acabado roble combina tres cajones amplios y un espejo a juego en un formato de 80 cm de ancho. La organización es sencilla gracias al sistema Soft Close, que permite un cierre suave y silencioso. El cajón superior incluye salva-sifón para optimizar el espacio.
MUEBLE DE BAÑO BLANCO BRILLO DE ABITTI
Con líneas contemporáneas y acabado blanco brillo, el mueble de baño Sabela de Abitti transforma el espacio con su presencia luminosa y elegante. Su formato de 80 cm integra dos cajones, dos puertas y un lavabo cerámico, facilitando el almacenaje en baños modernos o clásicos. La estructura de melamina resistente soporta la humedad y el uso diario, mientras que los tiradores y patas metálicas añaden un toque actual. El espejo a juego amplía la sensación de amplitud.
MUEBLE DE BAÑO SENSE EN ROBLE ALASKA DE DUEHOME
Gracias a su acabado en Roble Alaska, el mueble de baño Sense de duehome aporta un toque cálido y actual al baño. El formato de 80 cm de ancho, con dos cajones de cierre suave y patas metálicas en negro mate, facilita la organización y destaca por su resistencia a la humedad.
MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO ATRIOS EN MADERA ROBLE
Con su formato suspendido y acabado en laminado roble, el conjunto de baño Atrios Leo aporta un aire contemporáneo y natural. Este mueble de baño moderno viene completamente montado, con dos cajones metálicos de extracción total y sistema Soft Close, además de una encimera de cerámica de alta calidad. Los tiradores uñero en blanco y madera suman elegancia y actualidad.
CONJUNTO DE BAÑO BLANCO EL ALMACEN DEL PROFESIONAL
Con un diseño moderno y acabado lacado en blanco, este conjunto Egipto de EL ALMACEN DEL PROFESIONAL transforma el baño en un espacio luminoso y ordenado. El mueble compacto de 80 cm llega completamente montado, incorpora un lavabo de porcelana y un espejo a juego, facilitando la instalación y aportando cohesión visual al ambiente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión