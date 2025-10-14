Estas cortinas de ducha originales llenarán tu baño de color y personalidad

Cuarto de bañoEstas cortinas de ducha originales llenarán tu baño de color y personalidad
Los colores vivos y los estampados creativos pueden transformar tu baño. Es importante que los materiales sean resistentes al moho y fáciles de limpiar, lo que asegura un baño bonito y práctico.
Las cortinas de ducha son esenciales en cualquier baño, ya que evitan salpicaduras de agua y aportan un toque decorativo. Al elegir una cortina, ... es recomendable optar por materiales como el poliéster, conocido por su resistencia a la humedad y durabilidad. Otras opciones populares incluyen el EVA y el PEVA, materiales ecológicos y libres de PVC, que son impermeables, ligeros y fáciles de limpiar. El EVA es flexible y transparente, mientras que el PEVA es reciclable y seguro para personas alérgicas.
CORTINA DE DUCHA INFANTIL BONHAUSE CON ANIMALES MARINOS
La cortina de ducha Bonhause presenta estampados coloridos de animales marinos y está fabricada con tejido de poliéster impermeable y suave. Es resistente al moho, lo que facilita su mantenimiento. Incluye 12 ganchos y ojales metálicos reforzados para una instalación sencilla y duradera.
CORTINA DE BAÑO BEIGE FUNRIA
Con diseño translúcido y acabado en tono beige, esta cortina de ducha Funria combina material EVA impermeable y secado rápido que ayuda a mantener el baño seco y libre de humedad. Los ojales metálicos reforzados y los ganchos incluidos facilitan la instalación y garantizan durabilidad, mientras que la superficie suave resulta fácil de limpiar tras cada uso diario.
CORTINA DE DUCHA CON BÚHOS DE JINGYOU
Presenta un estampado de búho en impresión 3D de alta definición. La cortina de ducha JINGYOU está fabricada con poliéster impermeable y cuenta con dobladillo ponderado para mayor estabilidad. Su tejido antimoho facilita el mantenimiento y el secado rápido, mientras que los 12 ganchos incluidos simplifican la instalación.
CORTINA DE BAÑO NÁUTICA DE BONHAUSE
Con un diseño náutico vibrante, esta cortina de ducha de Bonhause está fabricada en poliéster impermeable y antimoho. Sus dimensiones de 180 x 200 cm garantizan cobertura eficiente, mientras que los 12 ganchos y ojales metálicos refuerzan la facilidad de instalación y la durabilidad. Lavable a máquina para un mantenimiento sencillo.
CORTINA DE BAÑO HALLOWEEN DE TAIYOU
Con un diseño de calavera, esta cortina de ducha de TAIYOU está confeccionada en poliéster grueso y resistente. Sus ojales metálicos facilitan la colocación y el material semitransparente permite cierta visibilidad. La impresión nítida y la durabilidad del tejido garantizan una decoración visible y duradera, fácil de mantener durante temporadas festivas o temáticas.
CORTINA DE BAÑO BEIGE DE VOTOKO
La cortina de ducha Votoko está fabricada en lino sintético y mide 180 x 200 cm. Es resistente al agua y al moho, lo que ayuda a mantener el baño limpio. Incluye 12 anillos para una fácil instalación. El diseño presenta características de estilo y funcionalidad.
CORTINA DE DUCHA CON DIBUJOS DE GATO TTINCCEER
Cortina de ducha de poliéster impermeable con diseño de gato en dibujos animados. Dimensiones de 180 x 180 cm. Incluye ojales metálicos duraderos y ganchos plásticos. El tejido es resistente a las arrugas y fácil de limpiar, lo que asegura un uso prolongado.
CORTINA DE BAÑO CON HOJAS VERDES DE VLLCSLA
Diseñada con material PEVA impermeable, la cortina de ducha Vllcsla destaca por su estampado de hojas verdes y formato extra largo. Incluye 12 ganchos y ojales metálicos resistentes al óxido, lo que facilita la instalación y prolonga la vida útil. Su superficie antimoho y de secado rápido contribuye a mantener el baño fresco y visualmente atractivo.
CORTINA DE DUCHA MODERNA DE IM INFINITE MARKET
Con tejido de poliéster impermeable y certificado Oeko-Tex Standard 100, esta cortina de ducha de IM INFINITE MARKET mide 180 x 200 cm. Incluye 12 anillas y presenta un diseño de secado rápido. Sus materiales están diseñados para limitar la absorción de agua y dificultar la formación de moho, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.
CORTINA DE DUCHA CON HOJAS DE HOMIRTY
Con un estampado de hojas en impresión 3D, esta cortina de ducha de Homirty está fabricada en poliéster impermeable y de secado rápido en formato 180 x 200 cm. El tejido es ligero y fácil de limpiar, e incluye 12 ganchos para la instalación. Presenta un diseño moderno y colorido, y es resistente al moho.
