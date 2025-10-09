Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Baño

Los 5 mejores juegos de toallas para renovar tu baño con elegancia y mimarte a diario

El algodón egipcio es famoso por su suavidad y capacidad de absorción. Si buscas durabilidad y confort, los juegos de toallas hoteleras son ideales. Ofrecen suavidad y resisten el uso diario, manteniendo un tacto agradable.

Redacción De Tiendas

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:22

Las toallas de baño completas mejoran el confort diario y mantienen el baño ordenado y funcional. Los conjuntos incluyen piezas para la cara, las ... manos y el cuerpo, facilitando la organización y el uso práctico en cualquier espacio. Estos conjuntos son adecuados para hogares, alojamientos turísticos y gimnasios, ya que garantizan higiene y suavidad tras cada uso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  6. 6 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 El MEI reducirá la nómina a partir de enero de 2026: este será el porcentaje que abonarán los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los 5 mejores juegos de toallas para renovar tu baño con elegancia y mimarte a diario

Los 5 mejores juegos de toallas para renovar tu baño con elegancia y mimarte a diario