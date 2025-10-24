Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen generada con IA
Salud

Si pasas mucho tiempo frente a pantallas no te pierdas estas gafas con filtro azul

Protege tus ojos de la luz azul de pantallas con gafas que alivian la fatiga visual y los dolores de cabeza, pero cada modelo ofrece diferentes niveles de comodidad, diseño y filtrado según el uso diario o intensivo.

Redacción De Tiendas

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:53

El uso intensivo de pantallas se ha convertido en parte del día a día, tanto en el trabajo como en el ocio. Pasar horas ... frente a ordenadores, móviles o tabletas expone constantemente los ojos a la luz azul, un tipo de radiación que se asocia a molestias como fatiga ocular, dolores de cabeza o dificultades para conciliar el sueño. Las gafas con filtro azul se caracterizan por incorporar lentes diseñadas para filtrar parte de esta radiación emitida por dispositivos electrónicos.

