Si pasas mucho tiempo frente a pantallas no te pierdas estas gafas con filtro azul

El uso intensivo de pantallas se ha convertido en parte del día a día, tanto en el trabajo como en el ocio. Pasar horas ... frente a ordenadores, móviles o tabletas expone constantemente los ojos a la luz azul, un tipo de radiación que se asocia a molestias como fatiga ocular, dolores de cabeza o dificultades para conciliar el sueño. Las gafas con filtro azul se caracterizan por incorporar lentes diseñadas para filtrar parte de esta radiación emitida por dispositivos electrónicos.

En esta selección se incluyen modelos con diferentes características técnicas, como la capacidad de filtrar la luz azul, monturas resistentes y lentes antirreflejo. Algunos modelos presentan diseños ergonómicos y materiales ligeros que permiten su uso sobre gafas graduadas. La variedad de opciones abarca diferentes estilos y configuraciones, adaptándose a diversas preferencias de los usuarios.

Newsletter

GAFAS GAMING CON FILTRO AZUL DE OKANY

Ampliar

Con montura ligera de policarbonato, estas gafas gaming Okany destacan por sus lentes ámbar HD de 8 capas, que bloquean hasta el 99,9% de la luz azul. El recubrimiento antirreflejo y la almohadilla nasal ergonómica aumentan la comodidad, mientras que la protección avanzada reduce la fatiga ocular y mejora la percepción visual durante sesiones prolongadas frente a pantallas.

GAFAS DE BLOQUEO DE LUZ AZUL BLOOMOAK

Ampliar

Las gafas Bloomoak tienen lentes naranjas que bloquean el 100% de la luz azul y verde, ayudando a reducir la fatiga ocular. El recubrimiento doble antirreflejo elimina reflejos molestos, y la montura ligera TR90 proporciona comodidad durante su uso prolongado.

GAFAS GAMING PARA PANTALLA HORUS X

Ampliar

Con estructura ultraligera y diseño moderno, las gafas Horus X incorporan tecnología avanzada de filtrado que bloquea hasta el 86% de la luz azul y protege al 100% frente a rayos UV. Las lentes con recubrimiento antirreflejo mejoran la claridad visual, mientras que la montura ergonómica y el puente nasal cómodo ofrecen máxima comodidad durante largas sesiones frente a pantallas.

CUBRE GAFAS ANTI LUZ AZUL DE RED-THERA

Ampliar

Con diseño ligero adaptable, RED-THERA Cubre Gafas Anti Luz Azul se coloca fácilmente sobre gafas graduadas y bloquea hasta el 99% de la luz azul nociva gracias a su filtro certificado. Las lentes ofrecen protección visual avanzada y alivio de la fatiga ocular, manteniendo una visión clara y cómoda durante largas horas frente a pantallas digitales.

GAFAS FILTRO AZUL SOLMOON PARA USO DIARIO

Ampliar

Las gafas filtro azul Solmoon tienen lentes transparentes antirreflejo que bloquean la luz azul emitida por pantallas digitales, ayudando a reducir la fatiga ocular. El marco está hecho de policarbonato ligero, garantizando ligereza y resistencia. Incluyen fundas y paños de limpieza para un mantenimiento sencillo y seguro.

GAFAS FILTRO AZUL TEUENA PARA USO DIARIO

Ampliar

Con un diseño ligero y moderno, este set de 3 gafas filtro azul Teuena bloquea más del 95% de la luz azul y proporciona protección UV400. Las lentes transparentes HD reducen el deslumbramiento y la fatiga ocular, mientras que la montura de policarbonato asegura comodidad durante largas horas frente a pantallas digitales. Disponible en varios colores.

GAFAS CON FILTRO AZUL UVTECH PARA DESCANSO VISUAL

Ampliar

Presenta una montura TR90 ligera y lentes de policarbonato, UVtech SLEEP-3R filtra el 100% de la luz azul y verde en el espectro de 380 a 565 nm. Disponible en tres colores de lente, estas gafas certificadas CE EN166 ayudan a reducir la fatiga ocular y contribuyen a mantener el ritmo biológico natural durante la exposición a pantallas.

GAFAS GAMING CON FILTRO AZUL SOLMOON

Ampliar

Con diseño ergonómico y lentes tintadas, las gafas gaming Solmoon bloquean el 100% de la luz azul y verde hasta 550 nm, proporcionando protección visual avanzada. El pack incluye dos monturas resistentes y cómodas, junto con fundas y paños de limpieza. Destacan por su filtro de última generación y ajuste confortable en sesiones prolongadas frente a pantallas.

GAFAS CON FILTRO AZUL DE KEYRI

Ampliar

El set KEYRI incluye dos pares de gafas con filtro de luz azul y montura ligera de policarbonato. Su diseño es redondo y moderno. Las lentes bloquean eficazmente la luz azul y el deslumbramiento, lo que las hace adecuadas para la exposición a pantallas digitales.

GEIFER GAFAS CON FILTRO AZUL

Ampliar

Con diseño ligero y montura TR90 flexible, las gafas GEIFER filtran hasta el 100% de la luz azul y UV400 gracias a sus lentes de policarbonato óptico. El set incluye lentes diferenciadas para día y noche, contribuyendo a reducir la fatiga ocular y favoreciendo el bienestar visual durante la exposición prolongada a pantallas digitales.