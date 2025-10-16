Teclados, móviles, ordenadores... Estos sprays de aire comprimido limpian todos tus dispositivos

El polvo y la suciedad se acumulan con facilidad en teclados, ordenadores, impresoras y otros dispositivos electrónicos, afectando tanto su aspecto como su funcionamiento ... diario. Los sprays de aire comprimido se han convertido en una herramienta imprescindible para quienes buscan mantener limpios estos equipos sin recurrir a métodos invasivos o productos líquidos que puedan dañar los componentes internos. Gracias a su formato en aerosol y los tubos de extensión que suelen incorporar, permiten acceder a zonas donde el polvo resulta casi imposible de eliminar con herramientas convencionales.

Además, su precio asequible y la posibilidad de adquirirlos en packs los convierten en una solución práctica para quienes desean prolongar la vida útil de sus dispositivos electrónicos y mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento.

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO FELLOWES PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA

Con un formato de 350 ml, este spray de aire a presión Fellowes se presenta como una solución práctica para eliminar polvo y suciedad en equipos electrónicos. Su fórmula sin HFC protege el ozono y el tubo de extensión facilita el acceso a zonas complicadas de teclados, impresoras y otros dispositivos.

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO D.RECT PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA

Con un formato generoso de 600 ml, el spray de aire comprimido D.RECT responde a las exigencias de quienes buscan una limpieza eficaz en dispositivos electrónicos. El cabezal de pulverización largo y preciso facilita el acceso a zonas complicadas, como teclados, cámaras y componentes de ordenadores, permitiendo eliminar el polvo sin contacto directo.

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO EWENT PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA

Gracias a su formato de 400 ml, el bote de aire comprimido Eminent de Ewent facilita la limpieza de teclados, impresoras y dispositivos electrónicos. El tubo prolongador incluido ayuda a alcanzar rincones complejos, permitiendo eliminar el polvo acumulado sin esfuerzo y sin dañar los componentes internos.

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO POR PRIME JJ

Con su tubo flexible de 12 cm y formato de 400 ml, el spray de aire comprimido PRIME JJ facilita el acceso a rincones difíciles de equipos electrónicos y maquinaria. Su diseño ergonómico, junto con la pistola de aplicación, permite limpiar con precisión sin esfuerzo.

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO CON TUBO FLEXIBLE POR PRIME JJ

Con tres botes de 400 ml cada uno, este pack de spray de aire comprimido PRIME JJ ofrece una solución eficaz para mantener equipos electrónicos libres de polvo. El tubo flexible de 12 cm y la pistola de aplicación permiten llegar a rincones de difícil acceso, facilitando la limpieza de teclados, impresoras o maquinaria.

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO FELLOWES 400ML CON TUBO DE EXTENSIÓN PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA

Gracias a su formato de 400 ml, este spray de aire comprimido Fellowes proporciona una limpieza eficaz para teclados, impresoras y equipos eléctricos. El tubo de extensión incluido facilita el acceso a zonas ocultas, lo que permite eliminar el polvo sin riesgo para los componentes.

PACK DE SPRAYS DE AIRE COMPRIMIDO EWENT

Con su formato multipack de 12 botes de 400 ml, este spray de aire comprimido Ewent facilita el mantenimiento de teclados, impresoras y dispositivos electrónicos. El tubo prolongador incluido permite llegar a rincones muy estrechos, asegurando una limpieza precisa en zonas complicadas.

SPRAY LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO AABCOOLING

Gracias a su formato de 400 ml, este spray limpiador profesional de aire comprimido AABCOOLING es ideal para la limpieza de componentes electrónicos y el mantenimiento de hardware. Incluye dos tubos de extensión para facilitar el acceso a zonas difíciles. Su fórmula ecológica y libre de olores elimina polvo y suciedad sin dejar residuos, siendo práctico tanto en el hogar como en entornos profesionales.

SPRAY LIMPIADOR DE AIRE DE PHOENIX TECHNOLOGIES

Con su presentación de 400 ml, este spray de aire comprimido Phoenix Technologies destaca por ofrecer una limpieza precisa en teclados, impresoras y ordenadores. El gatillo ergonómico y el tubo prolongador permiten llegar fácilmente a huecos donde el polvo suele acumularse, facilitando el mantenimiento de equipos electrónicos sin esfuerzo.La fórmula libre de CFC protege la capa de ozono y contribuye a una limpieza responsable.

SPRAY LIMPIADOR MULTIMEDIA T'NB

Gracias a su boquilla de precisión y capacidad de 400 ml, el spray de limpieza multimedia T'nB permite eliminar el polvo y la suciedad de dispositivos electrónicos de forma rápida y sin esfuerzo. Su gas seco y neutro evita daños en componentes delicados y la pulverización alcanza hasta 5 bares de presión, facilitando el acceso a zonas complicadas en ordenadores, teclados o cámaras.