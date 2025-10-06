Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Tecnología en el hogar

Necesitas estos aspiradores de mano para limpiar tu coche y ¡mucho más!

Descubre cómo los mini aspiradores de mano para coche pueden ayudarte a mantener tu vehículo limpio en cualquier momento, sin complicaciones y llegando a todos los rincones, incluso en los trayectos más ajetreados.

Redacción De Tiendas

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:42

Mantener el coche limpio ya no supone un reto gracias a la nueva generación de mini aspiradores de mano. Estos dispositivos destacan por su ... tamaño compacto y su portabilidad, lo que facilita llegar a los rincones más complicados del interior del vehículo. La mayoría de los modelos que se encuentran en el mercado actual funcionan sin cables, permitiendo una limpieza rápida y sin ataduras, tanto en el coche como en otros espacios como el hogar, la oficina o incluso la cocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  4. 4

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  5. 5 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  6. 6 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  7. 7 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  8. 8 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  9. 9 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  10. 10 Rafael Borrego y Manuel García, los dos tripulantes malagueños de la flotilla, ya están de vuelta en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Necesitas estos aspiradores de mano para limpiar tu coche y ¡mucho más!

Necesitas estos aspiradores de mano para limpiar tu coche y ¡mucho más!