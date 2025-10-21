Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Bienestar

Los mejores reposamuñecas para aliviar el dolor al teclear

Soporte ergonómico y materiales como la espuma viscoelástica marcan la diferencia en los reposamuñecas, pero la comodidad depende también de la base antideslizante y de cómo se adapta a cada tipo de usuario.

Redacción De Tiendas

Martes, 21 de octubre 2025, 09:09

La fatiga en las muñecas y las molestias al teclear durante horas son problemas comunes para quienes trabajan o estudian frente al ordenador. Los ... reposamuñecas están diseñados para ofrecer soporte a la muñeca durante el uso prolongado del teclado. Fabricados con materiales como espuma viscoelástica o gel, se colocan junto al teclado y el ratón, ofreciendo un soporte suave y estable en cada movimiento. La espuma viscoelástica, por ejemplo, se adapta a la forma de la muñeca, distribuyendo la presión de manera uniforme, mientras que el gel proporciona una sensación de frescura y alivio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  2. 2 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  5. 5 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  6. 6 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  7. 7 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  8. 8

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores reposamuñecas para aliviar el dolor al teclear

Los mejores reposamuñecas para aliviar el dolor al teclear