Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Orden en casa

Los mejores percheros infantiles de pared para que cuelguen sus abrigos sin ayuda

Descubre los mejores percheros de pared infantiles: resistentes, divertidos y perfectos para organizar y decorar la habitación de tus niños.

Redacción De Tiendas

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:20

Mantén el orden en la habitación infantil instalando un perchero de pared a la altura de los niños. Así, pueden colgar abrigos, mochilas ... y accesorios sin ayuda. Aprovecha el espacio vertical y despeja el suelo, evitando que la ropa y los objetos queden tirados. Además, un perchero bien ubicado puede ser un elemento clave para enseñar a los niños sobre la organización y la responsabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  6. 6

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores percheros infantiles de pared para que cuelguen sus abrigos sin ayuda

Los mejores percheros infantiles de pared para que cuelguen sus abrigos sin ayuda