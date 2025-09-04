Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Bebés y niños

Analizamos los chupetes de silicona evolutivos Chicco Pack Crecimiento

El Chicco Pack Crecimiento Bebé 0-6 Meses Niño ofrece una transición suave y segura durante los primeros meses del bebé gracias a su diseño evolutivo en silicona suave y a su enfoque en el desarrollo oral saludable.

Redacción De Tiendas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:00

Imagina esa noche en la que, tras varios intentos de calmar a tu bebé, descubres que el chupete adecuado puede marcar la diferencia entre ... el llanto y el descanso. Para muchos padres, elegir el chupete perfecto no es solo una cuestión de preferencia, sino una decisión que impacta directamente en el bienestar y el desarrollo de su hijo. Desde la respiración hasta la correcta posición de la lengua, cada detalle cuenta cuando se trata de acompañar a tu pequeño en sus primeros meses de vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  4. 4

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  6. 6

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  7. 7 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  10. 10 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Analizamos los chupetes de silicona evolutivos Chicco Pack Crecimiento

Analizamos los chupetes de silicona evolutivos Chicco Pack Crecimiento