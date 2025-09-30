Esta maceta es capaz de cambiar de cara en función del estado de tus plantas y de tu hogar
La Masdio Smart Plant Pots MAS-IVY une tecnología, diseño y emociones en una maceta inteligente capaz de interactuar con el entorno y aportar un toque distintivo a cualquier espacio interior.
Redacción De Tiendas
Martes, 30 de septiembre 2025, 11:28
La decoración de interiores está experimentando una auténtica revolución tecnológica gracias a productos como la Masdio Smart Plant Pots MAS-IVY. Este macetero ... inteligente destaca por su diseño moderno y compacto en color blanco, e incorpora inteligencia artificial para ofrecer una experiencia interactiva y personalizada. Con más de 49 animaciones expresivas que varían según el entorno y el estado de la planta, el macetero se convierte en un compañero digital, capaz de mostrar emociones y reaccionar a gestos, diferenciándose de las macetas tradicionales.
Mucho más que una maceta
En un mercado donde la mayoría de las macetas inteligentes solo ofrecen funciones básicas de riego o monitorización, la propuesta de Masdio va más allá al transformar el cuidado de las plantas en una experiencia lúdica y emocional.
VENTAJAS PRINCIPALES:
- La integración de inteligencia artificial con animaciones expresivas ofrece una experiencia interactiva única, superior a la de la mayoría de maceteros inteligentes, que suelen limitarse a funciones básicas de riego o monitorización.
- Su diseño moderno, compacto y ligero facilita la ubicación en cualquier espacio interior y la convierte en una opción decorativa atractiva.
- La pantalla que muestra hora y temperatura añade valor práctico y funcional, algo poco habitual en productos similares.
- La posibilidad de actualizaciones OTA y conexión con app permite que el producto evolucione, adaptándose a nuevas funciones y necesidades de los usuarios.
- Es un regalo original, valorado por quienes buscan sorprender con tecnología y diseño.
Newsletter
Maceta inteligente Masdio MAS-IVY
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.