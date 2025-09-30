Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maceta

Esta maceta es capaz de cambiar de cara en función del estado de tus plantas y de tu hogar

La Masdio Smart Plant Pots MAS-IVY une tecnología, diseño y emociones en una maceta inteligente capaz de interactuar con el entorno y aportar un toque distintivo a cualquier espacio interior.

Redacción De Tiendas

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:28

La decoración de interiores está experimentando una auténtica revolución tecnológica gracias a productos como la Masdio Smart Plant Pots MAS-IVY. Este macetero ... inteligente destaca por su diseño moderno y compacto en color blanco, e incorpora inteligencia artificial para ofrecer una experiencia interactiva y personalizada. Con más de 49 animaciones expresivas que varían según el entorno y el estado de la planta, el macetero se convierte en un compañero digital, capaz de mostrar emociones y reaccionar a gestos, diferenciándose de las macetas tradicionales.

