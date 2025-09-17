Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Plantas

Mantén tus plantas saludables con estas macetas de autorriego decorativas para interior

El set Idealife IL-RDFP-02 ofrece cinco macetas de autorriego de diferentes tamaños que combinan funcionalidad, diseño decorativo y facilidad de mantenimiento para quienes buscan cuidar sus plantas de interior sin complicaciones.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:34

Las Idealife IL-RDFP-02 Macetas para Flores Juego de 5 ofrecen una solución práctica y estética para quienes buscan mantener plantas saludables en ... ambientes interiores. Este set, compuesto por cinco macetas de diferentes tamaños, destaca por su sistema de autorriego integrado y un diseño decorativo en tonos verde y marrón que se adapta fácilmente a estilos modernos y clásicos. La función de autorriego, poco habitual en macetas de este rango de precio, permite almacenar agua en la base para que las plantas absorban la humedad según sus necesidades, reduciendo la frecuencia de riego y facilitando el cuidado, especialmente útil para quienes no disponen de mucho tiempo o tienden a olvidar el mantenimiento regular.

