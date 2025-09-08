Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Huerto urbano

Cultivar verduras ecológicas en casa es posible con este mini huerto urbano

Con el Kiwavi Mini Huerto Urbano Interior y Exterior puedes cultivar tus propias verduras ecológicas en casa de forma sencilla y sostenible, incluso si tienes poco espacio o experiencia previa.

Redacción De Tiendas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:54

Cultivar tus propias verduras y hortalizas en casa nunca ha sido tan sencillo como con el Kiwavi mini huerto urbano de interior y exterior ... . Este kit de cultivo está diseñado para quienes buscan iniciarse en la jardinería ecológica, ya sea en una cocina luminosa, un balcón o incluso una terraza pequeña. Incluye todo lo necesario: semillas de tomate cherry, canónigos, rúcula y rábanos, además de herramientas, etiquetas y una guía paso a paso accesible mediante un código QR, facilitando el proceso incluso a quienes no tienen experiencia previa.

