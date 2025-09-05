Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Hogar

Optimiza rincones con diseño moderno y funcional gracias a esta estantería de esquina

Con un diseño en zigzag y acabado blanco minimalista, la estantería de esquina VASAGLE optimiza cualquier rincón aportando funcionalidad y estilo moderno al mejor precio.

Redacción De Tiendas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:12

La estantería de esquina en pared VASAGLE es una solución práctica y moderna para quienes buscan optimizar espacios sin renunciar al diseño. Su ... estructura de 5 niveles y el peculiar formato en zigzag la convierten en un elemento decorativo que destaca en cualquier estancia, ya sea dormitorio, salón, baño u oficina. Con unas dimensiones compactas de 126 x 20 cm, permite aprovechar rincones que normalmente quedarían desaprovechados, aportando tanto almacenamiento como estilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  9. 9 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  10. 10 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Optimiza rincones con diseño moderno y funcional gracias a esta estantería de esquina

Optimiza rincones con diseño moderno y funcional gracias a esta estantería de esquina