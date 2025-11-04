Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Orden en el baño

Despídete del desorden en la ducha con la estantería baño UUlioyer: resistente, práctica y sin taladro

La estantería baño UUlioyer ofrece una solución práctica y resistente para mantener el baño ordenado, combinando instalación sin taladro, alta capacidad de carga y materiales duraderos que soportan la humedad y el uso diario.

Redacción De Tiendas

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:23

La organización y el aprovechamiento del espacio en el baño pueden marcar la diferencia en la rutina diaria. El conjunto estantería baño UUlioyer ... destaca por su diseño funcional y resistente, diseñado para facilitar el orden en el baño. Su formato de 4 piezas incluye dos estantes principales, una jabonera y un portacepillos de dientes, lo que permite distribuir los productos de higiene de manera eficiente y accesible. Una de sus características más valoradas es la instalación sin taladro: el sistema adhesivo evita dañar los azulejos y facilita el montaje en superficies lisas como vidrio, mármol o cerámica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Despídete del desorden en la ducha con la estantería baño UUlioyer: resistente, práctica y sin taladro

Despídete del desorden en la ducha con la estantería baño UUlioyer: resistente, práctica y sin taladro