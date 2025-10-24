Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen Generada Con IA
Soluciones prácticas

Despídete del moho y la humedad con este el spray antimoho que recupera tus paredes en pocos minutos

El spray antimoho HG elimina eficazmente las manchas de moho y humedad en múltiples superficies, ofreciendo resultados rápidos y ayudando a prevenir su reaparición con una aplicación cómoda y precisa.

Redacción De Tiendas

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:54

Imagina llegar a casa después de un largo día y ser recibido por un ambiente revitalizado, libre de humedad y manchas en las paredes. ... El spray anti moho HG es efectivo en la eliminación de moho visible y en la prevención de su reaparición, manteniendo el espacio en condiciones óptimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Despídete del moho y la humedad con este el spray antimoho que recupera tus paredes en pocos minutos

Despídete del moho y la humedad con este el spray antimoho que recupera tus paredes en pocos minutos