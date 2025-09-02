Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Deportes y aire libre

Vuelve a ponerte en forma después de las vacaciones con estas mancuernas ajustables para entrenar en casa

Ahorra espacio y adapta tu entrenamiento en casa con mancuernas ajustables: permiten variar el peso fácilmente y se adaptan tanto a principiantes como a quienes buscan un reto mayor en fuerza y resistencia.

Redacción De Tiendas

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:57

Ajustar el peso de las mancuernas en segundos y entrenar distintos grupos musculares sin necesidad de llenar la casa de equipos es una de ... las grandes ventajas que ofrecen las mancuernas ajustables modernas. Este tipo de equipamiento se ha convertido en el aliado principal para quienes desean entrenar fuerza en casa, tanto si están empezando como si buscan un reto mayor. La posibilidad de modificar la carga fácilmente permite progresar a tu propio ritmo y adaptar cada sesión a tus objetivos personales, sin importar el nivel de experiencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8

    El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  9. 9

    Aires de Libertad en Los Asperones
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve a ponerte en forma después de las vacaciones con estas mancuernas ajustables para entrenar en casa

Vuelve a ponerte en forma después de las vacaciones con estas mancuernas ajustables para entrenar en casa