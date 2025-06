El yacimiento paleolítico de las Suertes en Antequera es el segundo más antiguo de Málaga tras el de Ardales

El interior de la provincia posiciona a Málaga como referente de los estudios del Paleolítico español. El yacimiento de las Suertes de Antequera concluye que ... la cueva descubierta tiene una antigüedad de al menos 45.000 años, por lo que tras Ardales, se trata del espacio más antiguo localizado y estudiado de toda Málaga. Así lo afirman los arqueólogos Luis Efrén Fernández y Pedro Cantalejo que han hecho públicos estos resultados en una conferencia en el Museo de Antequera.

«Con permiso de la Cueva de Ardales, las segundas dataciones más antiguas de la provincia hasta el momento, y aquí siempre hay que decir hasta el momento, son las de las Suertes», subraya Efrén. Esto abre la teoría que el hombre ya se desplazaba por el Estrecho de Gibraltar y no procedían del Este de Europa como se daba por hecho. Los datos van contrastando las hipótesis y las teorías de partida. Las hoy Málaga y Cádiz era ruta entre continentes.

Estamos hablando una cueva con restos humanos y de utensilios de hace más de 40.000 años. Si lo comparamos con los asentamientos de los Dólmenes, que son del Neolítico, sólo tienen 6.000 años de antigüedad. Los arqueólogos han compartido los hallazgos y el proceso de investigación de la Cueva de las Suertes del Paleolítico que pone a Antequera y Málaga en primera línea del Paleolítico peninsular.

Un lugar que de momento es ya BIC (Bien de Interés Cultural) y una demostración por la «que el hombre vivió en Antequera y en la provincia de Málaga desde hace muchos, muchos milenios y que ese arte se empezó a gestar ahí, nos sirva a la provincia, para tener un segundo patrimonio mundial y que Antequera esté dentro de ese expediente», destaca la teniente de alcalde del consistorio antequerano Ana Cebrián,

Por su parte, Pedro Cantalejo apunta que es muy importante el hecho de que en estos momentos la provincia de Málaga «esté muy bien situada entre los lugares más importantes del nacimiento del arte y también del signo, es decir, de las capacidades humanas de pintar o grabar« y todo ello con el proceso de inicio de la candidatura de la zona malagueña a Patrimonio Mundial de la Unesco.

Una cueva al aire libre descubierta hace tres años

A finales del 2022, un grupo de senderistas se encontró con unos restos humanos en un camino por el pinar que hay próximo a la carretera de la Cuesta del Romeral, antiguo acceso a las Pedrizas desde Antequera a Málaga. Lo pusieron en conocimiento de las autoridades municipales y se encendió la alerta de un descubrimiento prehistórico.

Tras unas primeras valoraciones, se llamó al equipo de Hipólito Collado, coordinador del proyecto «First Art», arqueólogo de la Junta de Extremadura. Junto a él, se sumaron el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, José Ramos; el arqueólogo municipal Manuel Romero; el arqueólogo de la Cueva de Nerja, Luis Efrén Fernández; el de la Cueva de Ardales, Pedro Cantalejo; la geóloga Cristina Liñán y la bióloga Yolanda del Rosal, ambas de Nerja.

Desde el primer momento se evidenció que era un yacimiento paleolítico que se intuía tenía que haber, pero no había aparecido. Hasta entonces, la provincia de Málaga se articulaba en un eje con La Pileta, Ardales y Nerja. Junto a ellas «en los últimos tiempos hemos empezado a investigar cuevas importantes, que podemos denominar coloquialmente como satélites, desde el entorno de La Axarquía, Ardales y la Serranía», en el marco de un proyecto ambicioso de datación y caracterización titulado 'First Art', destacaba Efrén.

Se realizaron unas pruebas con uranio-torio para reducir el abanico de años de antigüedad entre 65.000 y 28.000 años. Tras los estudios, se ha concretado que el yacimiento tiene 45.000 años con unas pinturas rupestres paleolíticas, que están al aire libre y así han estado más de medio siglo. El motivo de estar visibles se traslada a la construcción de la carretera nacional el siglo pasado que pasa por la zona, que llevaría al corte de la cueva y a la caída de parte de ella 90 grados, de ahí que se las posiblemente la cantera «desmantela prácticamente toda la cueva», sigue Efrén.

La explotación de áridos destruye las bóvedas naturales, «sólo nos queda una parte del límite sur y provoca el desplome en su zona sur, seguramente el extremo más profundo, de la parte superior, de modo que un enorme bloque que contiene las evidencias pictóricas bascula en torno a 90 grados hacia el Noreste, los que sería el sector izquierdo del yacimiento conservado».

Hay que llamarla «Cueva de las Suertes y parece que la cantera contribuyó al estado en el que está. Nos quedó en la parte suroeste, un frente de lo que sería los límites meridionales de la cueva que es donde aparecen los restos de actividad funeraria de la prehistoria reciente. Y en el extremo norte, que mira para la vega de Antequera, todo este gran clasto, que basculó y quedó expuesto a la luz del día».

La cavidad que está frente a la entrada del recinto conserva estalactitas y pinturas rupestres. «Hay formaciones como nubes que se pueden formar en un ambiente bajo el agua, en otros casos son coraloides y luego toda esta serie de láminas, estas cortinas donde hay estalactitas».

Los diseños gráficos «se corresponderían a algo que muchos investigadores denominan desde hace algunas décadas como 'Horizonte Anicónico'. No hay imágenes, no hay figurativos, no hay representaciones de animales de las sociedades paleolíticas, no hay representaciones antrópicas«.

Pero sí hay signos con bastante claridad. Hay aplicaciones de manchas hechas con la mano, con algo, que iban pasando y dejando la huella del pigmento. Hay rastros digitales muy frecuentes y «hay una particularidad, el aerografiado, el soplado, donde aprovechaban los elementos naturales que pueden tener una morfología sexualmente explícita», nos explicaba el arqueólogo tras su descubrimiento.

Eran grupos del Paleolítico que se iban moviendo por el espacio de la Costa al interior y del interior a la Costa. Estos grupos pintaron en la vega de Antequera y muy posiblemente en la Bahía de Málaga, aprovechando unos recursos naturales próximos a las costas y playas, así como en las tierras del interior, en este caso en las zonas de la llanura del río Guadalhorce a su paso por Antequera, una zona rica en recursos cinegéticos y vegetales, expusieron en la conferencia ante un público que quedaba atónito.