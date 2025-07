Will Smith renace enérgico en Marbella

Vuelta a sus orígenes por todo lo alto. El actor y cantante estadounidense Will Smith conquistó anoche Marbella en un concierto donde se entregó a ... su público al que, además, hizo partícipe en todo momento de su espectáculo. Starlite acogía este 'show' que desde un principio se posicionaba como uno de los carteles más destacados del verano en el festival boutique. El polifacético artista no defraudó y se sintió cómodo desde el primer minuto en las tablas de la cantera de Nagüeles.

Antes de salir a escena se escuchó un grito del artista: «¡Marbella!» El rapero hizo una salida triunfal en la que repetía: «¡Mi gente!» Apenas unas cuantas palabras en español antes de llamar a una de sus bailarinas para que le tradujera encendieron al público que no paró de bailar en toda la noche.

Will estuvo acompañado por un cuerpo de baile enérgico que estuvo presente toda la noche animando la fiesta junto al artista que bajó también en varias ocasiones a cantar entre el público. Se mostró cercano, cómplice y divertido y en un momento del espectáculo subió a dos de sus admiradores a bailar con él el conocido y característico 'It's not unusual' que Carlton Banks danzaba al ritmo de Tom Jones en la serie que lo catapultó a la fama: el Príncipe de Bel-Air. También entonó su mítica cabecera en inglés que el público replicó junto a sus bailarinas en español. Emocionante fue también el homenaje que le rindió al ya desaparecido actor que interpretó al tío Phil, James Avory, con la presencia de un violín y su imagen proyectada en el escenario.

'Bad Boys', 'Wild Wild West' o 'Men in Black' no podían faltar en 'An evening with Will Smith', siendo este último tema uno de los momentos álgidos de la noche pues salieron a bailar con él alrededor de 40 personas vestidas como los 'Hombres de Negro' que habían sido seleccionados tras un reto lanzado por el artista en redes sociales.

Tras 20 años, el artista regresa a los escenarios y retoma su carrera en el mundo de la música. No se trata solo de volver a cantar, sino de romper el hielo tras los últimos tres años donde ha sido vetado y cuestionado en muchos entornos por su comportamiento en los Premios Oscar del año 2022. Smith propinó una bofetada a Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre el rapado de su esposa, Jada Pinkett Smith, la cual sufre alopecia. Este capítulo no pasó desapercibido anoche. El actor confesó haber pasado momentos muy duros últimamente así como reflexiones y quiso compartir algo muy importante con su público: su Premio Óscar. El artista mostró su estatuilla a Marbella, que estalló en aplausos y vítores.

Desde dicho altercado su reputación ha experimentado un gran deterioro así como ha afectado de manera directa a muchos de sus proyectos.

El artista estadounidense comenzó su carrera en el circuito musical rapero, donde se dio a conocer como Dj Jazzy Jeff & the Fresh Prince, llegando a conseguir dos premios Grammy con la formación y dos por su trayectoria en solitario. En 1992 arrancó su andadura en la interpretación, reconocido mundialmente por papeles en 'El Príncipe de Bel- Air', 'En Busca de la felicidad' o 'Siete Almas'.

Ahora regresa a la música y Marbella ha sido testigo de su vuelta al los orígenes. Will Smith acudió el año pasado a la gala de Starlite Occident junto al actor malagueño Antonio Banderas y se quedó prendado del lugar y de la gente de Andalucía. Dentro de la magia que desprende Starlite, acabó actuando con India Martínez con la cual ha sacado una colaboración en el tema 'First Love', canción que fusiona flamenco y rap y que fue interpretada por primera vez en directo en la gala de los Premios Lo Nuestro en Miami, generando expectación.