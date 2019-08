Aquel verano de Paula Meliveo: De gira con Muse Matthew Bellamy y Paula Meliveo posan en el camerino del Rock in Rio de Lisboa - 2018, el concierto en el que salió a cantar y hacer historia. / SUR La actriz y periodista malagueña ha vivido decenas de aventuras con la banda británica, aunque su subida al escenario de Rock in Rio de Lisboa es la más especial FERNANDO TORRES Miércoles, 7 agosto 2019, 00:05

Todo empezó en una piscina de Asturias con la casualidad que caracteriza a las buenas historias. Una joven Paula Meliveo, actriz y periodista, tomaba el sol a la espera de que empezaran los conciertos del Doctor Music del año 2000, entre ellos el del conjunto Molotov, que fueron quienes la invitaron. Dos extranjeros se acercaron a ella para charlar. Eran Dominic Howard y Christopher Wolstenholme, batería y bajista de Muse, una de las bandas británicas más potentes del momento. Por aquél entonces acababan de lanzar su disco debut, 'Showbiz', y su paso por el festival era su primera vez en España. «Cuando se fueron me invitaron a asistir a su actuación, sin más, ni siquiera intercambiamos teléfonos».

Aquella noche acudieron «doce personas» a la carpa de Muse, pero acabó llenándose con más de 200, y ahí quedó todo. «A los cuatro meses fui a Manchester con el instituto», recuerda Meliveo, descubierta por Santiago Segura en un programa de humor de La Sexta y conocida actualmente por su paso en 'Águila Roja', 'Allí abajo' o 'Arrayán', entre otras series, además de su participación en distintos programas e informativos, como el de Antena 3 o Andalucía Directo. «Fui a una fiesta en la que tocaban tres bandas, una de ellas era Muse». En Reino Unido, el trío liderado por Matthew Bellamy, ya gozaba de relativo prestigio tras el éxito de su primer lanzamiento. «De repente se acercó el manager a decirme que Matt quería que fuese al camerino». En el encuentro piscinero él ni siquiera se acercó, pero la recordó y quiso saludar.

Paula Meliveo es actriz y periodista. Sus vivencias con Muse son muy conocidas en el mundillo y, de hecho, ha recibido varias oferta de distintas productoras interesadas en documentar esa atípica relación. Asegura que lo hará, pero cuando llegue el momento y se pueda hacer un buen trabajo

«Desde aquella noche estuve varios días saliendo con ellos y nos hicimos muy amigos», cuenta Meliveo. Al mes siguiente viajaron de nuevo a Madrid para tocar en el Festimad, y la relación continuó fraguándose. En aquella visita se produjo una de las anécdotas más conocidas de la banda, el famoso 'sit the fuck down' (siéntate, coño), un vídeo que se recoge en el DVD de Hullabaloo Soundtrack. En la escena, los miembros de Muse bromean con una máscara del conjunto de heavy metal Slipknot en el autobús: «Resulta que esa máscara me la había regalado Cory Taylor (cantante del grupo heavy) y yo se la di a Matt».

Desde entonces, Paula y Muse se convirtieron en inseparables y se han ido viendo de forma regular, año tras año. «He estado con ellos de gira por Estados Unidos, desde Los Ángeles a California;también por Europa». A lo largo de esa relación las anécdotas se han ido sucediendo sin pausa, siempre marcadas por la cercanía con la que se tratan. «Recuerdo haber preparado una cena para unos amigos suyos... vinieron el bajista de The Killers y miembros de Arcade Fire y Arctic Monkeys».

Pero uno de los momentos más especiales que han vivido juntos se produjo en el Rock in Rio de Lisboa, el 23 de junio de 2018. Paula Meliveo se convirtió en la primera actriz en subirse al escenario de este festival itinerante cuando Matthew Bellamy la invitó a participar para entonar a dúo 'Starlite', una canción «muy significativa» para ellos, ya que hace referencia a algunos momentos «muy especiales» que han vivido juntos. «Como actriz estoy acostumbrada al público, pero no estaba preparada para cantar con ellos un tema tan significativo; con otra banda quizá me habría dado un poco menos de emoción, pero en este caso fue muy especial». Asegura que plantarse delante de 300.000 personas no habría sido igual de emocionante si en vez de Muse hubiese estado cantando con cualquier otro conjunto.

Además de esa anécdota, Paula y Matt mantienen una relación sólida que ha ido cargando de historietas su diario. «Siempre le ha gustado salir por mi barrio, por Malasaña». «En 2016 fuimos a las tiendas alternativas de calle Divino Pastor, le dio por entrar en una churrería y necesitaba entrar al baño; hubo un momento surrealista en el que el dueño del establecimiento nos decía que tenía que consumir y llegó un chaval que iba al concierto, que se iba a celebrar tres horas después». El joven seguidor casi se desmaya al encontrarse en una tienda de barrio a su ídolo como un visitante cualquiera.

Con Pedro Sánchez

En Madrid, cuando tocaron durante la gira 'Drones' –penúltimo disco de estudio del conjunto– les llevó al Real Madrid - Manchester en el Santiago Bernabeu. «Se enteraron a las 16.30 de la tarde que esa noche había partido y en dos horas y media llamé a contactos míos contrarreloj; les conseguí un 'box' en el estadio, que estaba lleno... necesitaban un box porque Matt traía un dedo del pie roto».

Durante esa misma gira, en el Festival Internacional de Benicasim, Meliveo medió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer pudieran ver el concierto desde donde los ve ella, «detrás de la batería». El disco 'Drones' es un trabajo antibelicista, que habla de la facilidad con la que los dirigentes políticos pueden hacer la guerra «con solo darle a un botón» y sin estar siquiera en el frente. Así que la actriz no dudó en traducir los mensajes de algunas de las canciones.