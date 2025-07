La última 'locura' de Alessandra García: hacer el agosto teatral en las playas de Málaga

Le dijeron que lo que ella quería hacer y para lo que había estado trabajando durante meses «era imposible». En su cabeza había ideado una ... rompedora función en la playa, con el público en gradas en la arena y los actores dentro del mar. Tenía la propuesta e incluso la financiación, pero se topó con la burocracia y con la necesidad de contar con unos permisos que jamás iban a llegar. Lloró «muchísimo», reconoce. Pero a los tres días, «como Jesucristo», se sentó frente a una libreta y reconstruyó su propuesta. El resultado es 'La obra del mar', un concepto nuevo que ha llamado «exposición escénica», donde la acción sucede a lo largo de un mes y en diferentes formatos. «Las ruinas van haciendo tu camino», dice ahora con una sonrisa Alessandra García, performer, directora, dramaturga y gestora cultural con un premio Max al espectáculo revelación.

La agenda Del 1 al 10 d agosto 'Peinar la orilla'. Alessandra García caminará de 06.00 a 12.00 h, desde Manilva a Nerja.

11 de agosto 'Hola es Azul'. 20.00 h. Balcón de Europa de Nerja. Un happening gratuito donde se invita a saludar hacia el mar durante 4.44 minutos. La performer estará justo enfrente, en una playa de Alhucemas.

17 de agosto 'Sal del agua'. En esta performance Alessandra García se pone al límite y estará en el agua desde que sale el sol hasta que se pone. Desde Playa Virginia. Compartirá su ubicación por IG.

Del 19 al 22 de agosto 'Orquesografía'. 09.00 h. Sacaba Beach. La coreografía cotidiana de ir a la playa se convierte en un ritual colectivo guiado por una voz. 15,95 euros.

23 de agosto 'Enterrar a MA-PA'. 19.00 h. Playamar. Distintas generaciones de una familia participarán en el clásico juego de enterrar a alguien en la arena.

Del 27 al 31 de agosto 'Verismo, primer movimiento'. 21.00 h. Guadalmar. Es una declaración de la bañista al mar Mediterráneo. 26,95 euros.

Del 1 al 31 de agosto Dispositivo escénico 'La arena quema'. Playa de la Misericordia, de 12.00 a 20.00 h. Experiencia sonora y escénica en la que los propios cuerpos que habitan la playa se convierten en protagonistas. Descarga en Bandcamp por 7 euros.

Si la regulación le impide llevar el teatro a lo grande a ese lugar, ella se vuelve hacia sus orígenes alternativos y callejeros, a quién es y lo que hace. «Y me voy a apropiar de las normas recreativas de la playa, y a partir de ellas me mimetizo con el entorno y hago lo que me da la gana, que para eso no me tienen que dar permiso», argumenta. Con producción de Dos Bengalas (ella y Violeta Niebla) y la Fundación Teatral Antonio Banderas, Alessandra García hace acopio de todos los rituales que rodean al acto de ir a la playa y los transforma en una acción teatral fuera de toda convención. Coger todos los bártulos para echar el día entero al sol, dar un paseíto por la arena, echarse crema para no acabar 'colorá' y no querer salir del agua hasta el atardecer se hacen arte.

Alessandra hará su propio agosto. «Si yo conecto con mi yo obrero, con mi familia y mi ciudad, 'el agosto' se resignifica en la Costa donde da de comer a mucha gente. Y yo puedo hacer lo mismo: yo quiero que me dé de comer durante todo el año». Su objetivo es que de 'La obra del mar' salgan proyectos vinculados, desde un documental a una exposición, que irá trabajando en los meses siguientes. Lo primero es 'Peinar la orilla', literalmente, una performance de diez días en la que atraviesa la Costa a pie desde Manilva a Nerja. Del 1 al 10 de agosto, andará desde antes del amanecer hasta las doce del mediodía, cuando parará en la casa de una familia autóctona. Con ellos hablará sobre su relación con el mar. Una cámara GoPro en la frente y un apoyo audiovisual documentarán su periplo por las diferentes 'málagas'.

Su marcha termina en el Balcón de Europa de Nerja. Desde allí irá a Motril donde cogerá un ferry rumbo a Alhucemas (Marruecos) y empieza la siguiente acción: 'Hola es Azul'. Cruza el mar, que en su propuesta simboliza el patio de butacas, para conectar con una inquietud personal, con su eterno dilema de si debe irse de Málaga para triunfar y ver qué hay más allá del horizonte. En Marruecos, en una playa enfrentada a la costa nerjeña, hará una «performance de fe»: el 11 de agosto a las 20.00 horas saludará durante 4.44 minutos –que significa comunicación y vínculos profundos en numerología– confiando en que alguien haga lo mismo al otro lado.

Ampliar Violeta Niebla y Alessandra García son Dos Bengalas. MariCruz Pedregal

Ya en casa llevará al extremo la actitud de hacer caso omiso al grito de una madre «¡Sal del agua ya!». El 17 de agosto, desde que amanezca hasta que se ponga el sol, Alessandra García no saldrá del agua. «Lo que no significa que no me pueda montar en vehículos, tipo colchonetas, hidropedales, motos acuáticas...», aclara. Playa Virginia será el punto de partida.

La última performance la devuelve a la arena. En Playamar, Alessandra García convoca a las familias a una acción intergeneracional que reivindica la playa como uno de los pocos reductos donde las familias conviven «sin que el acto capitalista esté de por medio» (como en ir de compras, comer en un restaurante, viajar). En 'Enterrar a MA-PA', el 23 de agosto a las 19.00 horas, jugarán a un clásico del verano: enterrar a alguien en la arena, en este caso a quien le precede en el árbol genealógico (los hijos a sus madres, las madres a las abuelas).

Y hasta aquí las performance, todas gratuitas. Ahora vienen las experiencias. Durante todo agosto, estará activo el dispositivo escénico 'La arena quema', en descargar en Bandcamp. Se recomienda ponerlo en marcha en la playa de la Misericordia, de 12 a ocho de la tarde: a través de unos cascos y el móvil, el usuario se dejará llevar por el universo sonoro y las palabras de Violeta Niebla y Alessandra García. «Y toda la playa estará actuando para ti», explica.

También con cascos se vive 'Orquesografía': como si de una partitura coreográfica del Renacimiento se tratara, 40 personas por sesión participarán de un exclusivo ritual playero (15,95 euros). Del 19 al 22 de agosto, a las 9 de la mañana en Sacaba Beach, crearán una arquitectura efímera de toallas en la arena y desplegarán toda la sabiduría popular sobre cómo pasar un día de playa «que se ha ido transmitiendo de generación en generación». Además, serán testigos de cómo un 'forastero' compone una coreografía al ser incapaz de clavar una sombrilla. «Es una excusa para abrir el campo de visión escénica a ocupar espacios públicos y poder mimetizarnos con la realidad», explica.

La conclusión de toda esta «locura» llegará del 27 al 31 de agosto, con una puesta en escena que se acerca a lo que ella tenía en la cabeza al principio. Sucederá en la playa de Guadalmar, con el público sentado en sillas y en toallas integradas en el paisaje habitual de la playa. Lo titula 'Verismo, primer movimiento', en referencia a ese movimiento artístico de finales del XIX que representaba de forma realista y cruda la vida cotidiana de la gente corriente y que cambió los argumentos de las óperas del momento. Una combinación de mundo obrero y grandilocuencia que la identifican. «Con esto le pido al mar que me dé permiso para hacer esto el resto de mi vida, que me ayude a matar lo que duele y a abrazar lo que me viene», concluye. Promete repetir cada agosto, primero en Málaga y después, en cualquier Costa del mundo.