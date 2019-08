La última irrupción de Charles Manson en la cultura popular Charles Manson / ARCHIVO Este año se cumple el cincuenta aniversario del asesinato múltiple más famoso de la historia de Estados Unidos TXEMA MARTÍN Viernes, 30 agosto 2019, 23:54

Este año se cumple el cincuenta aniversario del asesinato múltiple más famoso de la historia de Estados Unidos. En agosto de 1969, unos hippies hasta arriba de LSD perpetraron el asesinato de al menos siete personas en una urbanización con el poderoso nombre de Cielo Drive, en Beverly Hills; Hollywood, la ciudad de los sueños, no había vivido nada igual. Aquellos chicos formaban parte de The Family, una supuesta secta de jóvenes que convivían en un rancho bajo el liderazgo de Charles Manson, un perturbado que medía poco más de un metro y medio y que había pasado la mayor parte de su vida encerrado, pero a quien eso no le impidió autoproclamarse como el gran mesías, un heredero de Jesucristo y en el instigador absoluto de los asesinatos. Eso es al menos lo que dicen la mayoría de los testimonios y, en definitiva, la versión oficial que trata de explicar cómo en plena oleada de paz y amor, y en temporada de Woodstook, unos jóvenes de clase media, atractivos y con buenas notas, echaran su vida a perder para vivir en un rancho para seguir las órdenes de un perturbado supremacista.

Cine y televisión

El máximo detonante de esta nueva hornada de material y la última resurrección de la figura de Manson, que murió por causas naturales en 2017 a sus 83 años, está motivada por la última película de Quentin Tarantino, 'Érase una vez en… Hollywood', que aporta una versión muy personal sobre unos acontecimientos que son utilizados como excusa para ambientar una época con melancolía, humor, admiración y buen gusto (ojo a la banda sonora, uno de los grandes atractivos de este film). Casi a la vez de su estreno se ha producido la emisión de la segunda temporada de Mindhunter, que dedica buena parte de su quinto episodio a una supuesta entrevista de estos agentes de la Unidad de Comportamiento del FBI a Charles Manson y a uno de los asesinos materiales, Tex Watson, condenado igualmente a cadena perpetua. Curiosamente, tanto en la serie de Netflix como en la película de Tarantino el personaje de Manson está interpretado por el mismo actor. Se está preparando una serie sobre la Familia que no tiene demasiada buena pinta y, además, Movistar + acaba de lanzar 'Los archivos secretos de Charles Manson', una serie documental que resume y analiza muchas horas de metraje real de entrevistas a los miembros de la Familia antes y después de los crímenes, y que revela que además de acérrimos fans de su líder los miembros de esta secta eran también sus esclavos sexuales. Todos ellos después mostraron arrepentimiento: la culpa de todo la tuvieron las drogas.

Libros

Hace poco se lanzó en español una edición aumentada de 'Helter Skelter' (Ed. Contra), el libro considerado el mejor retrato jamás escrito sobre Charles Manson y que incluye una detallada versión, desde la vida del psicópata y de los asesinos miembros de La Familia hasta el juicio. Más reciente es la ficción 'Las Chicas', de Emma Cline (Ed. Anagrama), que ha sido uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos años y que pasa de la historia de Manson para centrarse en las mujeres que integraron su secta, que siguieron durante bastante tiempo enganchadas a aquel rollo y que iban a los juicios a montar circos para apoyar a su líder.

Iicono pop

Las referencias de Manson en el pop se llevan fabricando desde el mismo día de los acontecimientos. Desde entonces han salido decenas de libros, documentales, canciones o películas. A la mediatización tan enorme de este asesinato no solo contribuyó el brutal ensañamiento de los crímenes, sino también el hecho de que sus víctimas fueran ricas y famosas, todas ellas capitaneadas para los medios de comunicación por la figura de Sharon Tate, actriz y esposa de Roman Polanski, de quien llevaba embarazada ocho meses y medio. Por supuesto que todo este misticismo que envolvía al crimen estaba alentado por el propio Manson, consciente de haberse convertido en un icono de la cultura americana y que incluso intentó triunfar en la música. Era habitual que concediera entrevistas casi siempre encumbradas por declaraciones escandalosas del tipo: «Si yo quisiera matar no quedaría nadie con vida». Él siempre recordaba que fue el único asesino en serie que jamás había matado a nadie.