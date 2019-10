«El año de mi vida será 2020, seré mamá» Toñi Moreno luce feliz su embarazo en el plató del programa que conduce con éxito los lunes en Canal Sur, 'Un año de tu vida'. :: j. l. p. Toñi Moreno vive un momento dulce en su vida profesional y personal en su vuelta a Canal Sur JOSÉ LUIS PIEDRA Domingo, 13 octubre 2019, 00:02

Es una de las estrellas consagradas del momento en la televisión, una periodista hecha y curtida en Andalucía y en su casa, como le gusta llamarla, Canal Sur. Toñi Moreno llegó a la cadena cuando era una joven de 17 años y en sus casi tres décadas de oficio televisivo creció hasta llegar a triunfar también fuera de las fronteras andaluzas. Su sencillez, sensibilidad y afabilidad unidas a su gran profesionalidad le han llevado hasta el éxito, aunque el gran proyecto de su vida está por llegar en 2020 tras sobrepasar ya el ecuador de su embarazo. Los lunes por la noche sigue conduciendo con gran audiencia el espacio 'Un año de tu vida' en la televisión autonómica.

-¿Cómo afronta la nueva temporada al frente del programa?

-Con mucha ilusión, ganas y energía, esta temporada va a ser todavía mejor y más fácil porque todo el mundo conoce el programa. Estoy muy contenta porque es un programa muy bonito hecho con sentimiento y con momentos emotivos y mágicos. Además vamos a tener un elenco de invitados muy interesantes en un programa de nostalgia y recuerdos, que no es más que un viaje a nuestros sentimientos.

«En Canal Sur tienes que hacer un programa de calidad y también de servicio público»

-¿Cuál es el año de su vida?

-El mejor año de mi vida está por venir y será, sin duda, el 2020, ya que seré mamá y espero que todo vaya a ir bien. He querido ser madre desde siempre, es un deseo de toda la vida. Cuando era pequeña ya era madre de mis muñecos y también fui madre de mi hermana pequeña cuando nació, algo que me recuerda mucho mi madre.

-¿Cómo se encuentra para llevar el trabajo?

-Me siento con fuerzas para llevar este programa y todo el trabajo, el embarazo es una inyección de vida. Cuando me quejo del cansancio me acuerdo cuando mi madre me dijo que ella con siete meses embarazada estaba limpiando escaleras, con ello no me quedan argumentos. A cualquier mujer que esté embarazada y trabajando en cualquier otro sitio lo mío le va a parecer un paseo por las nubes.

-¿Se tomará un respiro con el parto para disfrutar de su permiso de maternidad?

-Permiso de maternidad, bueno ya veremos. En televisión hay que disfrutar del presente y le doy una pista, soy autónoma (sonrisas).

-Se ve que lo lleva muy bien compaginándolo todo...

-Pues sí, no me puedo quejar, aunque he pasado un primer trimestre muy duro y horroroso, con muchas náuseas, pero bien, y es lo propio de un embarazo. Cumplo a principios de febrero y trabajo solo cuatro días a la semana y los fines de semana puedo estar descansando en casa. Veremos cómo va todo, aunque no descarto ponerme de parto en directo en el programa. Bromas al margen, estoy muy agradecida a la vida y voy a trabajar hasta que pueda.

-¿Le ha cambiado la vida?

-Sí, además con el embarazo te das cuenta de que no lo tienes todo controlado como antes y me he llenado de miedos, ahora ya no hago ninguna de las locuras de antes ni las actividades que realizaba y me gustaba antes, no vaya a ser que pase algo. Ahora voy día a día y hay que ir disfrutando el momento, pero es maravilloso lo que estoy viviendo, quién me iba a decir a mí que a estas alturas de la vida y con 46 años me iba a quedar embarazada.

-¿Sabe ya el sexo y ha elegido nombre ya?

-Sí, sí, será una niña y se va a llamar Lola y además va a nacer en mi tierra, en Andalucía.

-¿Volver a Canal Sur es volver a casa?

-Vuelvo a casa porque Canal Sur es mi casa, yo entré aquí siendo menor de edad, con tan solo 17 años, en un programa que se llamaba 'El cine que viene'. Recuerdo que mi padre me tuvo que acompañar y hasta firmar el contrato. Desde ese momento la gente me ha visto crecer, formarme, equivocarme, pedir perdón, tantas cosas y experiencias y todas ellas en esta casa para mí.

-¿Le debe mucho a esta televisión?

-Si me llama Canal Sur yo lo dejo todo porque se lo debo todo a Canal Sur, todo lo que soy ahora y todo lo que he aprendido y he crecido en mi profesión.

-¿Dónde creció o aprendió más en su etapa en Canal Sur?

-Aprendí mucho en 'Andalucía Directo', es un programa en el que me curtí y es un programa por donde debían de pasar todos porque se aprende mucho, lo mismo haces un directo con un suceso que estás en una fiesta y tienes que cambiar de registro.

-¿Cuáles son sus planes de futuro para después de la maternidad?

-No se pueden hacer planes, ya que no mandamos en la vida, somos sumisos ante la vida. A mi padre le diagnosticaron una grave enfermedad y en dos meses se me fue. Por tanto, creo que hay que vivir el presente y disfrutar el momento, porque nunca sabes qué te va a pasar. Ahora estoy embarazada, tengo tres programas y mañana ya veremos, aunque mi objetivo de momento es terminar todos los programas que tengo previstos hasta antes del parto.

Personajes

-¿Qué entrevista no ha hecho aún y le encantaría realizar?

-Daría todo lo que tengo por entrevistar a Marisol, una figura que se ha apartado del mundo de los medios y que muchos desearíamos entrevistar. Me gustaría también entrevistar a Joaquín Sabina, entre otras cosas porque soy muy fan de él y tengo una guitarra firmada en mi casa. Otro personaje que encantaría entrevistar es a la Reina Sofía.

-¿Y cuál fue la entrevista que más le ha gustado de las que ha hecho?

-La que más me gustó fue la que le hice la temporada pasada a María Teresa Campos y eso que no me hablaba en ese momento, bueno ella estaba enfadada conmigo. Al final vino al programa y nos arreglamos, fue muy bonito y hemos vuelto a recuperar la relación personal desde entonces.

-'Un año de tu vida' es un programa de entretenimiento, ¿se puede hacer televisión de calidad en este formato?

-Claro que sí. Tenemos que hacer una televisión de calidad y de servicio público, aunque estemos entreteniendo a la audiencia, estamos en una televisión pública y eso se nos exige siempre. Además, en este programa tratamos con respeto, seriedad y sensibilidad tanto los temas que abordamos como a los personajes invitados y todos salen contentos.

E