El programa 'Fiesta' de Telecinco Telecinco

Telecinco cae a su peor audiencia en agosto desde el inicio de sus emisiones

Cierra el verano con un 8% de cuota de pantalla, lejos de Antena 3 y La 1, que repiten liderazgo y segunda posición respectivamente

J. Moreno

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:18

Telecinco enfila la nueva temporada televisiva con un verano para olvidar, en lo que se refiere a las audiencias. La de Mediaset cerró agosto con ... un 8% de cuota de pantalla, su segundo peor dato en este mes en el que el consumo cae habitualmente por el descanso estival. Habría que remontarse a 1990, cuando la cadena inició sus emisiones, para encontrar un dato todavía peor para el canal. En comparación con el mismo periodo mensual del año pasado, pierde seis décimas y se aleja notablemente de sus competidores más directos: Antena 3, que con un 12,2% de 'share' lidera por décimo tercer mes consecutivo, y La 1, cuya media mensual se ha quedado en el 10,4%, consolidando la 'medalla de plata'. Hasta el conjunto de las televisiones autonómicas (8,7%) lograron vencer a la cadena de Fuencarral en el final del verano.

