Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los rostros de la nueva temporada de los 'Telediarios' de TVE R.C

La tele que viene: el regreso de Pepa Bueno, más 'Supervivientes' y fichajes en 'El hormiguero'

Las cadenas inician hoy una nueva temporada con el reto de captar la atención del espectador

Juanfran Moreno

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:01

Regresos, nuevos fichajes y continuidad son los tres elementos claves de la nueva temporada televisiva que comienza hoy. De nuevo, la pequeña pantalla vuelve a ... poner toda la carne en el asador para luchar por la audiencia y subir en cuota de pantalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  7. 7

    La controvertida calle del héroe Tomás de Sostoa
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  10. 10 Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La tele que viene: el regreso de Pepa Bueno, más 'Supervivientes' y fichajes en 'El hormiguero'

La tele que viene: el regreso de Pepa Bueno, más &#039;Supervivientes&#039; y fichajes en &#039;El hormiguero&#039;