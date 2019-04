Las series de mi vida: Tirso Calero Tirso Calero. / SUR Sur en serie Hablamos con el creador de 'Servir y proteger', que hoy llega a los 500 episodios en TVE MIGUEL ÁNGEL OESTE Lunes, 29 abril 2019, 00:56

«Tengan cuidado ahí fuera», la frase del Sargento Esterhaus (Michael Conrad) a los policías de 'Canción triste de Hill Street', tenía un significado que conectaba a aquellos patrulleros con la calle. Aunque no tenga nada que ver, 'Servir y proteger', la serie diaria de Televisión Española que mantiene a la audiencia en vilo, sabe conectar sus historias a la problemática que se respira hoy, mezclado el día a día policial, con Claudia Miralles (Luisa Martín) a la cabeza, y las distintas situaciones dramáticas a las que deben hacer frente. Tirso Calero es el creador, coordinador de guion y co-productor ejecutivo de esta serie diaria que hoy llega al capítulo 500, algo nada fácil.

Calero escribe de lo que le apasiona, y el género policial es uno de ellos, si no sería complicado sostener las exigencias de una serie diaria. «Las series diarias son un mundo aparte. Tienen sus reglas, sus códigos y, sobre todo, sus limitaciones. Nuestro principal hándicap es el tiempo: debemos escribir 24 guiones en un mes. Sin parar, todos los meses», explica Calero. Para ello cuenta con un equipo de trece guionistas solventes, que se nutren, «aparte de nuestra imaginación, de muchas noticias auténticas de sucesos».

Tirso Calero sabe que las series diarias «tienen peor fama que las series semanales de prime time pero muchas veces obtienen mejor audiencia y, sobre todo, logran fidelizar al espectador. Cuando nuestro capítulo diario se convierte en un hábito imprescindible para el público, vamos por el buen camino», apostilla. Llegar a los 500 episodios es un dato significativo que refleja que la serie funciona de cara a los telespectadores. «Llevo más de 10 años escribiendo y dirigiendo equipos de guionistas en series diarias. He tenido la suerte de crear varias series y siempre pienso en la audiencia. No concibo una serie que no sea diseñada para llegar a la gente. Sé que mi trabajo depende de la respuesta del público. Para hacer cosas más intimistas, ya uso el teatro o películas de bajo presupuesto. Pero la televisión siempre la concibo para el gran público». Además de la exigencia de una serie diaria como 'Servir y proteger', está adaptando la novela de Carlos Sisí, 'Los caminantes', una novela de zombis que sucede en Málaga.

Fotograma de 'Lost'. / SUR

Su experiencia es amplia, ha escrito guiones para series como 'Gran Reserva' o 'Amar es para siempre', creado seriales diarios como 'Bandolera', y también ha dirigido dos películas, 'Carne cruda', que protagonizó el malagueño Canco Rodríguez, y 'Blockbuster'. A sus días les faltan horas, pero ha tenido la generosidad de revelarnos las series que más han influido en su vida. Son éstas:

'Lost'

«La primera serie que devoré como una droga, capítulo a capítulo, con una adicción bestial. Para mí, su éxito se basaba en sus potentes cliffhangers y en una premisa argumental poco original pero muy interesante. Creo que marcó un antes y un después en la ficción televisiva».

Fotograma de 'Brigada Central'. / SUR

'Brigada central'

«Serie policíaca de referencia en la televisión española. Yo la vi siendo un chaval y me impactó muchísimo. De hecho, también seguí su secuela. El reparto era antológico: Imanol Arias, José Manuel Cervino, José Coronado, Assumpta Serna, entre otros. Tengo grabadas en la memoria algunas escenas con Rosario y José María Rodero del primer capítulo. Oro puro».

'Feud'

«Creada por uno de mis magos televisivos preferidos, Ryan Murphy, me parece una obra maestra dentro del género de las miniseries, no solo por contar con detalle la rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis, sino por mostrar la crudeza del cine dentro del cine. Mi segunda película como director, titulada 'Blockbuster' contaba el ocaso de un viejo actor y su lucha para permanecer en los escenarios. Siempre me ha gustado ese tema. Esta serie retrata a la perfección el crepúsculo de aquellos que han sido dioses en la gran pantalla. Mención especial al gran trabajo de Alfred Molina, encarnando a Robert Aldrich».

'Bandolera'

«Como hay que hablar de las series que han marcado la vida, no puedo obviar a este serial diario que creé en 2010 y que, efectivamente, cambió mi vida. Fue la primera vez que vendía una serie original y estuvo en antena 550 capítulos. En un principio, con la historia original de 'Bandolera', yo quería hacer una película con Gwyneth Paltrow… Tuve que conformarme con un culebrón… pero no me quejo».

'Happy Valley'

«Forma parte de la mejor tradición del policíaco inglés. También habría que mencionar 'Prime Suspect' o 'Line of Duty'. Lo que más me gusta de esta serie es la verdad que desprende, el aroma a auténtico. Es un policíaco donde importa más el drama que la acción y lograr eso con éxito, es una labor increíblemente difícil. A la hora de construir a nuestra inspectora jefe de 'Servir y proteger', tuvimos muy en cuenta el personaje interpretado por Sarah Lancashire».

Movistar+ inicia en Melilla el rodaje de 'La unidad'

Los protagonistas de la serie 'La unidad'. / SUR

Movistar+ ha presentado en Melilla su nueva serie original 'La unidad', un proyecto creado por Dani de la Torre y Alberto Marini, y producido en colaboración con Vaca Films. Se trata de una ficción basada en los testimonios inéditos de altos profesionales de la lucha antiterrorista. Un thriller policiaco que revela cómo actúan y los conflictos de sus vidas. Rodado en Melilla, Tanger, Perpignan, Girona, Madrid, Galicia, Nigeria y Toulouse. La serie constará de seis episodios de 50 minutos.

La historia se desarrolla en torno al personaje de Carla (Nathalie Poza), la jefa de la Unidad de la Investigación Policial contra el terrorismo yihadista. Cuando una de sus operaciones acaba con la detención de Salah Al Garheeb, el líder más buscado del mundo, el éxito se vuelve la mayor amenaza de la historia. España se pone en el punto de mira de sus seguidores, encabezados por su hijo y que se suman por miles. Muchos, dispuestos a atentar con su vida.

Durante la presentación, Domingo Corral, director de producción original de Movistar+, quiso destacar que «queríamos hacer una serie policiaca que fuera original tanto en lo que cuenta como en la manera de hacerlo. La idea nos surgió cuando empezamos a explorar posibilidades y nos enteramos de que la Policía Nacional es una de las mejores del mundo en la lucha contra el terrorismo. Hemos tenido el privilegio de poder documentarnos y conocer el trabajo extraordinario que hacen. Y esto nos ha permitido contar de una manera realista su vida, su trabajo y cómo se enfrentan a la amenaza del terrorismo yihadista radical».

'La unidad' está protagonizada por un elenco con una brillante trayectoria cinematográfica como Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco que junto a Fele Martínez, Alba Bernabé, Francesc Orellá, Pepo Oliva, Amina Leony, Miquel Insúa, Fariba Sheikhan, Mekki Kadiri, Hamid Krim , Omar Ben Talef, Mourad Ouani, Moussa Echarif, Bouzan Hadawi, Said El Mouden y Tarik Rmili completan el reparto.