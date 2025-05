RTVE pide una «revisión completa» del sistema de voto en Eurovisión tras la polémica con Israel

F. Morales Martes, 20 de mayo 2025, 21:12 Comenta Compartir

Eurovisión no consigue salir de la polémica como consecuencia del segundo puesto que Israel consiguió el pasado sábado gracias al televoto. Un sistema de votación puesto en entredicho por varios países, entre ellos España, que ha pedido no solo abrir un debate sobre la participación de Israel en el festival sino también hacer una «revisión completa» del sistema de voto para asegurar que no hay una «interferencia externa organizada por los países, como se ha demostrado recientemente». Son las palabras con las que este martes se dirigió el presidente de RTVE, José Pablo López, en una carta enviada al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, y al director general de Eurovisión, Martin Green.

López pidió controlar mejor el papel de los bots y mejorar las herramientas de detección y prevención de estos. Además, en una jornada en la que Melody aseguró que no cree que haya salido perjudicada de Eurovisión, el directivo de RTVE pidió una «auditoría independiente» de los resultados de este año, donde España tan solo consiguió 37 puntos entre jurado y público, «para asegurar la rendición de cuentas y resolver cualquier anomalía».

Mientras tanto, la representante española aseguró en unas declaraciones a la prensa desde las puertas de su casa que aunque no entiende «qué es lo que está pasando», afirmó que «muy pronto» contaría su paso por el festival más polémico que se recuerda y por el que varios países han pedido, para no desprestigiar el festival, hacer una evaluación efectiva de lo sucedido durante este año. Eurovisión ha sido, durante décadas, un símbolo de unidad e intercambio cultural. Para preservar este legado, es esencial que las normas de la competición y los sistemas permanezcan transparentes, justas y creíbles«, resalta López.